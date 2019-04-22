Российский стартап Bitronics Lab открыл кружок по нейротехнологиям для школьников в Испании

Bitronics Lab — участник кружкового движения НТИ — запустил первый кружок по нейротехнологиям в Испании. Благодаря образовательным наборам, которые выпускает российский стартап, школьники смогут изучать основы физиологии человека, робототехники и программирования. Занятия проходят в Русском образовательном центре «Глагол» в г. Сан-Педро-де-Алькантара.

Bitronics Lab — проект Агентства стратегических инициатив, который разрабатывает образовательные решения для изучения нейротехнологий: цифровые лаборатории, программное обеспечение, учебно-методические материалы. Наборы-конструкторы Bitronics Lab позволяют считывать биосигналы человека — электромиограмму (мышечную активность), электроэнцефалограмму (мозговую активность), кожно-гальваническую реакцию (сопротивление кожи), фотоплетизмограмму (пульс), электрокардиограмму, дыхание, а также изучать основы создания интерфейсов мозг-компьютер.

Получаемые при работе с наборами «Юный нейромоделист» навыки можно использовать для анализа бионейросигналов человека, текста, звука, разработки компьютерного зрения, оценки психоэмоционального состояния, прототипирования носимых устройств, экзоскелетов и протезов.

Как сообщил директор компании Bitronics Lab Тимур Бергалиев, образовательные продукты компании впервые выходят на зарубежный рынок.

«Это совместный проект с кружковым движением НТИ и отраслевым союзом "Нейронет". Главная цель — пробудить интерес к науке у детей и подготовить новое поколение молодых ученых, которые смогут совершить прорывные открытия в области бионейросигналов человека, — отметил Тимур Бергалиев. — Наряду с обучением в кружке, мы также планируем проводить в Испании выездные проектные школы и международные конкурсы по направлениям "Нейронет"».

«Цель кружкового движения НТИ — сделать российское сообщество технологических энтузиастов своеобразным "магнитом" для талантов со всего мира, и проекты наших технологических лидеров за рубежом — важный шаг в этом направлении», — сказал лидер рабочей группы «Кружковое движение» НТИ Дмитрий Земцов.