Специалисты концерна «Автоматика» удостоены стипендий Минпромторга

Министерство промышленности и торговли России назначило стипендии 14 сотрудникам концерна «Автоматика» за значительный вклад и выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства. Об этом CNews сообщили в пресс-службе концерна.

В качестве кандидатов на назначение стипендий рассматривались лица из категорий, определенных Указом Президента Российской Федерации от 14 октября 2012 г. №1380 «О повышении эффективности мер государственной поддержки работников организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации», имеющие выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке современных образцов военной и специальной техники.

В список стипендиатов вошли семь специалистов концерна «Автоматика», пять специалистов НИИ «Масштаб» и два специалиста Калужского электромеханического завода, входящих в холдинговую компанию «концерн «Автоматика». Все они продемонстрировали высокие результаты выполненных научно-исследовательских, опытно конструкторских и экспериментальных работ, отмечают в концерне. Так, ведущий инженер-программист концерна «Автоматика» Николай Жадовский, удостоен стипендии за значительный вклад, внесенный в разработку передового оборудования радиотелефонной связи для обеспечения решения задач государственного уровня. Также Николай принял участие в разработке программного обеспечения автоматизированных рабочих мест инженеров и операторов.

Передовые разработки, осуществленные специалистами холдинга, не уступают зарубежным аналогам, а во многих случаях превосходят их, считают в концерне «Автоматика». Многие разработки имеют успешный статус прохождения государственных испытаний и внедрены в производство современных образцов вооружения, военной и специальной техники.

«Концерн «Автоматика» выделяет лучших молодых ученых, с тем, чтобы они могли участвовать в профильных конкурсах, чтобы их выдающиеся достижения были отмечены. Кадровая политика концерна направлена на развитие сотрудников и раскрытие их научного потенциала», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.