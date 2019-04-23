Количество абонентов платного ТВ в России достигло 43,5 млн

Информационно-аналитическое агентство Telecomdaily сообщило о том, что общее количество абонентов платного ТВ в России по итогам I квартала 2019 г. составило 43,525 млн домохозяйств. Квартальный прирост составил 150 тыс. домохозяйств (по итогам 2018 г. число абонентов составляло 43,385 млн. домохозяйств). Проникновение сервисов платного ТВ превысило 78%. Средний чек на одного абонента (ARPU) составил 180 руб. в месяц.

Практически весь объем новых подключений, более 90%, за I квартал 2019 г. пришелся лишь на двух игроков из первой пятерки крупнейших на рынке операторов («Ростелеком» и МТС).

У лидера рынка, спутникового оператора «Триколор», на конец I квартала 2019 г. абонентская база составила 12,228 млн домохозяйств, «Ростелеком» покрывает 10,280 млн домохозяйств. Третий по числу абонентов «Эр-телеком» закончил квартал с базой 3,74 млн домохозяйств.

Генеральный директор ИАА Telecomdaily Денис Кусков сказал: «Рост рынка в I квартале 2019 г. оказался чуть лучше, чем в I квартале 2018 г. Это говорит о том, что несмотря на насыщение рынка, еще есть точки роста, как для спутниковых, так и проводных операторов. Основной рост отмечен благодаря развитию в регионах с отсутствием транспортной инфраструктуры и запуском новых сетей в новых городах. Также операторы по-прежнему стараются увеличивать выручку с каждого абонента, предлагая больший спектр услуг».