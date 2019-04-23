В «Яндекс.Такси» назначен финансовый директор

«Яндекс.Такси» объявила о назначении на пост финансового директора (CFO) Евгения Сендерова.

Евгений работает в финансовой сфере более 20 лет. Он начал карьеру в инвестиционном банке Credit Suisse, а затем занимал пост вице-президента инвестиционного фонда Alfa Capital Partner.

С 2010 года Евгений работал в «ВТБ Капитал», где последние три года был управляющим директором направления прямых инвестиций. Он отвечал в том числе за развитие компаний-разработчиков программного обеспечения, ИТ-интеграторов, ритейлеров, фудтех-сервисов — от стартапов до крупных корпораций — и участвовал в их выводе на биржу, включая EPAM Systems, Luxoft и «Лента».

Евгений возглавлял совет директоров российского отделения «Бургер Кинг» и был президентом и председателем совета директоров одного из крупнейших в России операторов наружной рекламы Russ Outdoor.

Евгений Сендеров окончил Чикагский университет со степенью бакалавра экономических наук, а также Уортонскую школу бизнеса при Пенсильванском университете.

«Я очень рад, что Евгений присоединился к нашей команде, — сказал генеральный директор компании «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян. — Его огромный опыт и экспертиза в ведении инвестиционных проектов помогут нам ещё эффективнее привлекать и использовать ресурсы для развития бизнеса».

«Чуть больше чем за семь лет Яндекс.Такси прошло огромный путь от небольшого стартапа до многомиллиардной технологической компании с разными направлениями бизнеса. Для меня большая честь стать её частью и помогать ей своими знаниями и опытом столь же быстро развиваться и идти вперёд», — отметил Евгений Сендеров.

Компания «Яндекс.Такси» объединяет сервисы заказа поездок «Яндекс.Такси» и Uber в 16 странах, направление разработки беспилотных автомобилей, а также фудтех-сервисы «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Шеф».