Mail.ru Group сформировала новое бизнес-направление в области цифровых технологий

Mail.ru Group объявила о создании нового бизнес-направления в области цифровых технологий.

Новое направление продолжит стратегию компании по развитию B2B-направления. Сейчас рынку уже доступны бизнес-продукты от Mail.ru Group: облачные сервисы Mail.ru Cloud Solutions, проект в области разработки баз данных Tarantool, решения для корпоративной социализации и коммуникаций. Далее основной задачей станет вывод на корпоративный рынок технологий и цифровых продуктов, разработанных в Mail.ru Group, которые смогут помочь в цифровизации крупному и среднему бизнесу. Возглавил «Mail.ru цифровые технологии» Павел Гонтарев.

«Интернет-среда стала инкубатором инноваций в области больших данных, электронной коммерции и интернета вещей. Наша миссия в том, чтобы сделать эти технологии доступными для бизнесов из традиционных отраслей, которые сейчас очень хотят "цифровизироваться"», — сказал Павел Гонтарев, глава направления "Mail.Ru цифровые технологии". — Я рад возглавить новое направление в компании и надеюсь, что мы станем надежным технологическим партнером для российских компаний любого масштаба».

Павел Гонтарев окончил экономический факультет МГУ по специальности «Финансы и кредит». С 2005 г. работал в SAP, где в разное время отвечал за отраслевые направления развития бизнеса и курировал проекты цифровой трансформации крупнейших заказчиков. С 2016 г. занимал должность генерального директора САП СНГ.