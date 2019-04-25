Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 40%

«Яндекс» объявил неаудированные финансовые результаты за первый квартал 2019 года. Консолидированная выручка компании выросла по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года на 40% до 37,3 млрд рублей ($576,0 млн). Чистая прибыль составила 3,1 млрд рублей ($48,3 млн) и увеличилась на 69% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года. Рентабельность по чистой прибыли — 8,4%.

Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income) составила 5,4 млрд рублей ($84,0 млн) и увеличилась на 36% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года. Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (adjusted net income margin) — 14,6%. Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA) вырос по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года на 40% — до 10,8 млрд рублей ($166,3 млн). Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (adjusted EBITDA margin) — 28,9%.

Выручка, без учёта «Яндекс.Маркета» выросла по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года на 45% — до 37,3 млрд рублей ($576,0 млн). Чистая прибыль, без учёта «Яндекс.Маркета», выросла по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года на 92% и составила 3,8 млрд рублей ($59,4 млн). Скорректированная чистая прибыль (adjusted net income), без учёта «Яндекс.Маркета», увеличилась по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года на 49% и составила 6,2 млрд рублей ($95,2 млн). Отношение (рентабельность) скорректированной чистой прибыли к выручке (adjusted net income margin), без учёта «Яндекс.Маркета» — 16,5%. Скорректированный показатель EBITDA (adjusted EBITDA), без учёта Яндекс.Маркета, вырос по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года на 37% — до 10,8 млрд рублей ($166,3 млн). Отношение (рентабельность) скорректированного показателя EBITDA к выручке (adjusted EBITDA margin), без учёта Яндекс.Маркета, — 28,9%.

Остаток денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов на 31 марта 2019 года составил 73,6 млрд рублей ($1 137,5 млн) на консолидированной основе, включая 26,2 млрд рублей ($404,5 млн) денежных средств, денежных эквивалентов и депозитов сегмента «Такси».

Доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) в первом квартале 2019 года составила в среднем 57,0%, тогда как в первом квартале 2018 года она составляла 56,5% — так же как и в четвертом квартале 2018 года (по данным аналитического сервиса «Яндекс.Радар»).

В России доля поисковых запросов к «Яндексу» на устройствах на базе Android составила в первом квартале 2019 года 51,2%, тогда как в четвертом квартале 2018 года она составляла 49,5%, а в первом квартале 2018 года — 46,3% (по данным аналитического сервиса Яндекс.Радар). Количество поисковых запросов (search queries) увеличилось по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года на 11%.

Количество платных кликов (paid clicks) на сайтах Яндекса и на сайтах Рекламной сети Яндекса выросло в совокупности на 11% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года. Количество платных кликов без учёта кликов на Яндекс.Маркете выросло на 20% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года. Средняя цена за клик (cost per click) выросла на 7% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года. Средняя цена за клик без учёта цены кликов на Яндекс.Маркете выросла на 4% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года.

Число поездок сегмента «Такси» выросло на 64% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года. С 7 февраля 2018 года это количество поездок включает поездки Uber.

«Мы отлично начали этот год. Каждое из наших бизнес-направлений внесло значительный вклад в общий результат, — сказал Аркадий Волож, руководитель группы компаний Яндекса. — В первом квартале мы добились высоких темпов роста доходов нашего основного бизнеса, продолжая внедрять новые разработки в продуктах и в рекламных технологиях».

«В первом квартале наша выручка выросла на 45% без учёта результатов Яндекс.Маркета, — отметил Грег Абовский, операционный и финансовый директор Яндекса. — Сервис онлайн-заказа такси показывает выдающиеся результаты, и наши новые бизнес-проекты, например, геоинформационные сервисы и Дзен, демонстрируют большой потенциал».

Выручка от продажи интернет-рекламы выросла на 18% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года. В структуре общей выручки «Яндекса» в первом квартале 2019 года она составила 73%. Выручка от продажи интернет-рекламы включает выручку от продажи контекстной и медийной рекламы на сайтах Яндекса и на сайтах Рекламной сети. Без учёта выручки Яндекс.Маркета за первый квартал 2018 года выручка от продажи интернет-рекламы в первом квартале 2019 года выросла на 25% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года.

Выручка от продажи рекламы на сайтах Яндекса увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года и составила 56% от общей выручки компании в первом квартале 2019 года. Без учёта выручки Яндекс.Маркета за первый квартал 2018 года выручка от продажи интернет-рекламы на сайтах Яндекса в первом квартале 2019 года выросла на 28% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года.

Выручка от продажи рекламы на сайтах Рекламной сети Яндекса выросла на 14% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года. В структуре общей выручки компании в первом квартале 2019 года она составила 16%. Рост связан в основном с увеличением вклада средних и малых партнёров Рекламной сети Яндекса.

Выручка, относящаяся к сегменту Такси, в первом квартале 2019 года выросла на 145% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года и составила 20% в структуре общей выручки компании. Такой рост в основном обусловлен увеличением доходов сервиса онлайн-заказа такси: выросло количество поездок и размер комиссии, а также были оптимизированы бонусы партнёрам. Рост выручки также связан с быстрым увеличением доходов Яндекс.Такси для бизнеса (они учитываются на валовой основе) и фудтех-направления.

Прочие доходы в первом квартале 2019 года выросли по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2018 года на 325% и составили 7% от общей выручки компании. Рост прочих доходов связан в основном с ростом доходов сервисов Яндекс.Драйв и Яндекс.Музыка и, в меньшей степени, с проектами в области интернета вещей (Internet of Things, IoT).