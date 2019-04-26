«Лаборатория Касперского» приняла участие в обновлении популярных учебников по информатике

«Лаборатория Касперского» приняла участие в подготовке обновленной версии учебников по информатике для 7 и 9 классов авторства Босовой Л.Л. и Босовой А.Ю., выпускаемых издательством «Бином. Лаборатория знаний». Линия учебников Людмилы Босовой – одна из самых популярных в России. Общий тираж нового издания составит 390 тыс. экземпляров.

Для нового издания учебников «Лаборатория Касперского» провела экспертизу материалов по вопросам информационной безопасности. Эти материалы раскрывают темы опасности вредоносного ПО и способов защиты от него, уязвимостей в программном обеспечении, разъясняют термины «фишинг», «кибербуллинг», «троллинг», «киберсталкинг» и т.д. Кроме того, из учебников школьники смогут узнать о правилах сетевого этикета и защиты личного информационного пространства.

«По нашим данным, сегодня 85% детей не могут обойтись без гаджетов. Они настолько привыкли к цифровому миру, что он воспринимается ими как нечто естественное и обыденное. Поэтому крайне важно научить школьников правилам поведения в интернете и объяснить основы кибербезопасности. Вот почему мы решили принять участие в подготовке новых версий популярных российских учебников по информатике и поделиться своими материалами по этим вопросам. Надеемся, что наше сотрудничество с издательством "Бином. Лаборатория знаний" приведет к тому, что теперь уроки информатики станут еще более наглядными и полезными в плане получения практических навыков и закрепления хороших онлайн-привычек», — отметил Сергей Земков, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и СНГ.

«Особенно ценно для нас, что экспертиза материалов в области безопасности в сети выполнена сотрудниками компании «Лаборатория Касперского», широко известной именно в сфере обеспечения защиты информации. Это позволило сделать содержание учебников еще более актуальным», — сказал Алексей Крылов, заместитель генерального директора по продвижению издательства «Бином. Лаборатория знаний».

Учебники в печатной и электронной форме входят в состав линии учебно-методических комплексов (УМК) по информатике для 7-9 классов. Линия УМК также включает авторскую рабочую программу, электронные приложения к учебникам, методическое пособие, рабочие тетради, тетради для самостоятельных и контрольных работ, сборник задач и другие компоненты.