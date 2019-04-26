Школьники из Tinkoff Generation победили во Всероссийской олимпиаде по информатике

Пять участников образовательного проекта Tinkoff Generation стали победителями Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Еще 12 ребят из образовательной программы «Тинькофф» стали ее призерами. По результатам олимпиады все они получили право поступления в любой вуз России на профильную специальность без вступительных экзаменов. Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Тинькофф банка».

Финал Всероссийской олимпиады школьников по информатике — одного из самых престижных соревнований такого рода в России — проходил с 11 по 17 апреля 2019 г. в университете Иннополис в Татарстане. В этом году финалистами Олимпиады стали 266 школьников из 57 регионов России. 36 школьников, прошедших в финал, — участники образовательной программы Tinkoff Generation. Их тренировки проходили под кураторством студентов ФКН ВШЭ, обладателей бронзовых медалей ICPC 2019 — ключевого международного соревнования по программированию среди студентов.

Заключительный этап олимпиады состоял из двух конкурсов, во время которых участникам было предложено решить 8 задач за 10 часов. По итогам соревнования, 21 школьник стал победителем, 98 участников получили дипломы призеров.

«Победа сразу пяти учеников Tinkoff Generation в одной из главных профильных олимпиад страны — это общая заслуга и совместный труд школьников, их педагогов и тренеров с мировым именем. Мы поздравляем ребят с высокими результатами и желаем успехов в дальнейшем поступлении в вузы и в самой профессии, основы которой мы помогаем им получить с помощью образовательных программ "Тинькофф"», — сказал Константин Маркелов, вице-президент, директор по бизнес-технологиям «Тинькофф банка».

Tinkoff Generation — образовательный проект «Тинькофф банка» для школьников, запуск которого состоялся в августе 2018 г. В рамках программы учащиеся 8–11 классов проходят бесплатное обучение по трем направлениям: «Алгоритмы и структуры данных», «Машинное и глубинное обучение» и «Олимпиадная математика». Школьники могут выбрать сразу несколько направлений.

Обучение в Tinkoff Generation бесплатное. Лекции читают специалисты «Тинькофф банка», студенты Московского физико-технического института и Высшей школы экономики. Занятия проходят 1–2 раза в неделю по 3–5 часов каждое в штаб-квартире «Тинькофф банка» в Москве, а также в центрах разработки в Нижнем Новгороде, Рязани, Екатеринбурге и Ижевске.

Сейчас в проекте Tinkoff Generation участвуют более 400 школьников.