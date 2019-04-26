Waves запускает инкубатор для разработчиков приложений на блокчейне

Waves сообщила о том, что резиденты Waves Incubator получат финансирование до 100 тыс. WAVES на проект, а также долгосрочную техническую и коммуникационную поддержку. При этом Waves не претендует на долю и интеллектуальные права, основной интерес компании – развитие своей инфраструктуры и увеличение количества разработанных на блокчейне Waves приложений. Общий фонд инкубатора – 1 млн WAVES, объем финансирования каждого проекта будет определяться индивидуально.

Waves Platform поддерживает сторонних разработчиков, занимающихся проектами на базе блокчейна Waves. Для этих целей в компании было создано подразделение Waves Labs и запущена грантовая программа Waves Grants. Инкубатор стал следующим шагом в развитии инициативы: ранее действовавшие программы принесли позитивные результаты и показали высокую заинтересованность в них девелоперского сообщества. За три месяца Waves Grants было выдано 24 гранта на общую сумму около 50 тыс. WAVES, их получили проекты, активно развивающие экосистему Waves и предоставляющие другим разработчикам возможность более эффективно использовать технологию распределенного реестра.

В рамках Waves Grants были выделены гранты на разработку веб-сервисов, мессенджера, платежных решений, позволяющих бизнесу настраивать прием платежей в Waves и других валютах и предлагать пользователям оплату через расширение Waves Keeper, а также на проекты децентрализованных приложений (dApps), полностью работающих на смарт-контрактах без использования централизованного сервера. В отличие от Waves Grants, инкубатор сосредоточится в основном на dApps как ключевом элементе экосистемы на данном этапе ее развития, хотя перспективные проекты из других категорий тоже получат поддержку.

Александр Иванов, основатель и генеральный директор Waves, сказал: «В любой платформе самый важный элемент – проекты, которые используют ее технологии. Waves – это мощная инфраструктура для создания приложений нового типа, децентрализованных приложений, и мы приглашаем как организованные команды, так и индивидуальных разработчиков присоединиться к нашей экосистеме. Со своей стороны, мы сделаем все возможное, чтобы проекты участников программы развивались, росли вместе с этим новым рынком и заняли большую его часть».

Попасть в инкубатор могут как уже сложившиеся команды, так и индивидуальные разработчики. Для участия в отборе необходимо подать заявку и описать в ней предлагаемый к разработке проект. Сроки подачи заявок не ограничены.