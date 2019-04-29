Новый класс проекта «Учимзнаем» при поддержке Samsung открылся в Астрахани

Проект «Учимзнаем», действующий при поддержке компании Samsung, объявил об открытии нового класса в Астрахани. Класс для детей, находящихся на длительном стационарном лечении, будет расположен в областной детской клинической больнице имени Н.Н. Силищевой. Партнерами проекта выступили региональное министерство образования и средняя общеобразовательная школа № 4 (бывшая «Санаторно-лесная школа»).

Цель проекта «Учимзнаем» – создать единое социально-образовательное пространство для детей, находящихся на длительном лечении в условиях стационаров медицинских учреждений. Являясь техническим партнером проекта, компания Samsung предоставляет необходимое для образовательных целей оборудование. Новейшие технологии, а также методики интерактивного и дистанционного обучения позволят индивидуально подходить к образованию каждого ребенка, с учетом его уровня подготовки и состояния здоровья.

Новый учебный класс «Учимзнаем» оборудован современной компьютерной техникой, предоставленной Samsung. Даже находясь на длительном лечении, дети смогут продолжать полноценное школьное обучение, не отставая от сверстников. Педагогами выступят специально обученные тьюторы — астраханские специалисты уже прошли переподготовку по программе. В их задачи будет входить выстраивание особой стратегии общения с пациентом и его родителями в зависимости от процесса лечения, рекомендаций врачей, общего состояния здоровья, в том числе и психологического.

«Образование – это ключевое направление для социальных проектов компании Samsung. Мы являемся бессменным техническим партнером проекта "Учимзнаем" начиная с момента его старта в 2014 г. Технологические решения Samsung для образования позволяют детям успешно изучать школьные предметы в интерактивном формате в условиях больничного стационара. С помощью планшетов и технологий дополненной реальности ребята могут, в том числе, ставить опыты по химии и физике. Проект "Учимзнаем", не имеющий аналогов в мире, позволяет создавать полноценную образовательную среду в стационарах медицинских учреждений, включая возможность сдачи выпускных экзаменов», — отметил Сергей Певнев, директор департамента по корпоративным проектам и взаимодействию с органами государственной власти штаб – квартиры Samsung Electronics по странам СНГ.

«Учимзнаем» – федеральный проект, учрежденный в 2014 г. ГБОУ Москвы «Школа №109» («Школа Ямбурга») при поддержке Министерства образования и науки РФ, а также региональных ведомств. География проекта расширяется: с 2016 г. участниками проекта «Учимзнаем» стали детские медицинские учреждения в 15 регионах – Московской и Ленинградской областях, Хабаровском, Пермском и Краснодарском краях, Орловской области, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Ростове-на-Дону, Калининграде, Красноярске, Краснодаре, Воронеже, Якутии и Республики Коми.