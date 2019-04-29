Объем госзакупок у Oracle в 2018 году превысил 13,3 млрд рублей

Согласно данным ежегодного исследования госзакупок лицензий и услуг техподдержки программных продуктов Oracle, проведенного аналитическим центром TAdviser, в 2018 г. объем закупок, объявленных российскими государственными ведомствами и госкомпаниями, увеличился на 19%.

Объем средств, выделенных госорганами и госкомпаниями на закупки лицензий и услуг техподдержки программных продуктов Oracle, в 2018 году поставил рекорд за пятилетнюю историю наблюдений, превысив 13,3 млрд рублей. По сравнению с 2017 годом (11,2 млрд руб.) этот показатель увеличился на 19%.

Закупки подорожали, но в количественном исчислении сократились – в 2018 году их было проведено около 250, тогда как в 2017 году – 380.

TAdviser проанализировал 50 крупнейших госзакупок Oracle, объявленных в 2018 году. Их объем составил 11,96 млрд руб. в начальных ценах и 11,59 млрд руб. в ценах заключенных госконтрактов. Аналогичные показатели 2017 года составляли 10,06 млрд руб. в начальных ценах и 9,59 млрд руб. в ценах заключенных госконтрактов. Таким образом, по сравнению с 2017 годом показатель вырос на 19% в начальных и 21% в конечных ценах.

Наиболее частый предмет закупок в 2018 году – услуги стандартной технической поддержки ПО Oracle, которые присутствуют в 40 закупках из Топ50 в качестве единственного предмета закупки или наряду с другими предметами. Лицензии на ПО присутствуют в 15 закупках. В двух закупках обозначены услуги расширенной технической поддержки ПО Oracle.

Безусловный лидер рынка – Сбербанк. В 2018 году на его долю пришлось 42% всего объема рынка госзакупок Oracle. В целом первые три крупнейших заказчика совместно занимают 73% рынка.

Согласно статистике госзакупок Oracle в 2014-2018 годах, суммарный ежегодный объем закупок демонстрирует стабильный рост от года к году. Конечно, увеличение затрат на техподдержку в значительной степени объясняется практически двукратным ростом курса доллара к рублю после 2014 года (хотя, известно, что западные вендоры достаточно гибко управляют ценами при резких скачках валютного курса – от фиксации курса на определенный период до предоставления специальных цен и скидок), но и объем рынка в количественном выражении (по числу лицензий) остается достаточно стабильным и даже растет.

Общее число закупок от года к году снижается, что при стабильном росте суммарных объемов закупок означает централизацию закупок в рамках крупных корпоративных структур и, как следствие, увеличение средней стоимости контрактов.

Если рассматривать 25 крупнейших контрактов, заключенных в период 2014-2018 гг., то распределение по заказчикам следующее: Сбербанк – 8 контрактов, сумма – 9,63 млрд рублей; Ростелеком – 4 контракта, сумма – 4,54 млрд рублей; ФНС России – 6 контрактов, сумма – 3,27 млрд рублей; ВТБ 24 – 3 контракта, сумма – 2,91 млрд рублей; Газпром Информ – 1 контракт, сумма 820,7 млн рублей; Транснефть – 1 контракт, стоимость – 695,2 млн рублей; Аэрофлот – 1 контракт, сумма – 669,8 млн рублей; Казначейство России – 1 контракт, стоимость – 693 млн рублей.

Суммарная стоимость 25 крупнейших контрактов – 23,2 млрд рублей.

В целом, рынок лицензий и услуг техподдержки ПО Oracle на апрель 2019 года находится в достаточно стабильном состоянии, демонстрируя плавный, но неуклонный рост.

Основные драйверы роста рынка: рост курса доллара к рублю и изменение вендорских цен; увеличение/модификация лицензионной базы у крупнейших заказчиков (Сбербанк, Ростелеком); расширение использования ПАК Oracle Exadata Database Machine при построении крупных ЦОД в государственном и корпоративном секторах.

С большой долей вероятности можно полагать, что суммарные объемы рынка приблизились к «плато» и в последующие 3-5 лет объемы ежегодно объявляемых закупок не превысят 12-13 млрд рублей.

На стабильность рынка влияют следующие факторы.

Необходимость регулярной закупки услуг стандартной технической поддержки основным пулом заказчиков (10-15 крупнейших заказчиков, формирующих более 80% всего объема рынка).

Сильная зависимость основных заказчиков от ИТ-инфраструктуры, базирующейся на ПО и ПАК Oracle, и крайне неторопливое следование объявленной политике импортозамещения.

Достаточно далеко отсроченная граница времени (2024 год), когда у компаний с госучастием уровень использования отечественных решений должен будет составлять не менее 70%.

С полной версией исследования можно ознакомиться по ссылке.