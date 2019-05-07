«Лаборатория Касперского» купила 29,5% «Новых облачных технологий»

«Лаборатория Касперского» приобрела 29,5% акций «Новых облачных технологий», разработчика российского ПО «МойОфис».

Изменение долей произошло за счет покупки части акций у основного акционера «Новых облачных технологий» Андрея Чеглакова, в результате сделки он сохранил 48,3% акций. В октябре 2018 года уставной капитал компании-разработчика российского ПО «МойОфис» был увеличен в два раза, что сделало покупку такого объема акций возможным.

Доступ к технологиям «Лаборатории Касперского» позволит «МойОфис» добавить востребованные клиентами функции обеспечения безопасности от вирусов и комплексных угроз, а также защиты их данных. Для «Лаборатории Касперского» сделка является частью стратегии по диверсификации бизнеса и инвестициям в перспективные IT-направления. В рамках этой стратегии в 2015 году компания открыла бизнес-инкубатор, который выпустил такие успешные проекты, как Polys (решение для онлайн-голосования на основе блокчейна), Verisium (решение для контроля над аутентичностью товаров), Kaspersky Security Awareness (автоматизированные тренинги по информационной безопасности).

«Лаборатория Касперского» имеет огромный опыт в разработке решений в области компьютерной безопасности, поэтому я уверен в правильном синергетическом эффекте от сотрудничества. Мы верим в продукт и выбранную стратегию развития продукта, и, конечно, надеемся на опыт и ресурсы нового акционера. Также данная сделка придаст мощный импульс развитию нашей компании: позволит увеличить темпы роста, привлечь еще больше высококвалифицированных специалистов в нашу команду, гарантировать стабильность сотрудникам на годы вперед», – отметил основатель и генеральный директор «Новых облачных технологий» Дмитрий Комиссаров.

Ранее, в апреле 2019 года, из капитала компании вышли Маттиас Варниг, Томас Хендель и адвокат Алексей Кирсанов, которые владели 2,25%, 0,9% и 5% акций «Новых облачных технологий» соответственно, продав свои доли мажоритарному акционеру Андрею Чеглакову.