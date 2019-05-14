МЭИ при поддержке «Форс» перешел в облако Oracle

«Форс – центр разработки» объявил об успешном подключении Московского энергетического института (МЭИ) к облачным сервисам Oracle. Учебное учреждение реализует проект по использованию преимуществ Oracle Cloud в учебном процессе.

Теперь студенты двух направлений – «прикладная информатика» и «бизнес-информатика» кафедры безопасности и информационных технологий (БИТ) инженерно-экономического института МЭИ – будут обучаться навыкам проектирования баз данных, администрирования и работе с СУБД Oracle наиболее передовым на сегодня способом. Процесс обучения выстроен так, что в облаке будут выполняться курсовые и дипломные работы, а преподаватели получат возможность удаленной работы со студентами.

В процессе обучения используются сервисы Oracle Database Cloud Service, включая облачные инструменты разработки Oracle Application Express (APEX). В перспективе планируется подключиться и к другим сервисам – таким, как IoT, Blockchain, BI, Data Visualization и пр. Для того чтобы системно прилагать усилия в этом направлении, на кафедре в рамках сотрудничества с компанией «Форс» создана проектная лаборатория, где студенты, преподаватели и сотрудники компании будут работать над реальными проектами.

«Потребность в высококвалифицированных ИТ-кадрах сейчас велика как никогда. И мы стараемся делать все, от нас зависящее в этом направлении. За год мы выпускаем около ста студентов, которых важно обеспечить всеми необходимыми знаниями не только в теории, но и на практике. Переход в облако Oracle Cloud открывает для нас целый ряд новых возможностей – это более качественное обучение, оптимизация учебного процесса, доступ к сервису удаленно, по сути, из любой точки мира, профессиональный рост преподавателей, индивидуальный подход к каждому студенту. Можно создавать студенческие команды для решения профессиональных задач, стартапы, вести коммерческие проекты – необходимые для этого ресурсы у нас теперь есть», – отметил Игорь Крепков, профессор кафедры БИТ.

Решение о переходе в облако было принято по нескольким причинам. Среди них – потребность в снижении затрат на сопровождение и администрирование системы, возможность обходиться без DBA-специалистов, автоматическое обновление версий ПО, гибкое управление производительностью и вычислительными ресурсами.

МЭИ является участником образовательной программы Oracle Academy, что открывает дополнительные возможности по улучшению учебного процесса. Облачные ресурсы могут использоваться в рамках курсов под эгидой Oracle Academy. В целом это позволит создать качественную комплексную систему подготовки ИТ-кадров с использованием новейших облачных технологий.

Планируется, что облачные ресурсы будут использоваться и для других подразделений МЭИ, а кафедра безопасности и информационных технологий (БИТ) станет «точкой входа» в облако. Этой возможностью планирует воспользоваться Институт дистанционного и дополнительного образования МЭИ.