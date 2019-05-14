Выручка Tele2 выросла на 15% и превысила 37 млрд рублей

Tele2, российский оператор мобильной связи, объявил консолидированные финансовые и операционные результаты деятельности компании за I квартал 2019 г.

В I квартале 2019 г. Tele2 достигла следующих основных финансовых показателей: выручка компании выросла на 15,1% в сравнении с I кварталом 2018 г. и составила 37,7 млрд руб.; показатель EBITDA увеличился на 71,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 16,1 млрд руб.; показатель рентабельности EBITDA достиг 42,7%, увеличившись на 14,1 п. п. по сравнению с I кварталом 2018 г.; объем инвестиций в ИТ-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 9,3 млрд руб., увеличившись на 101,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.; чистая прибыль составила 2,3 млрд руб.; коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 33% и достиг значения 2,5.

В I квартале 2019 г. компания достигла следующих ключевых операционных показателей: квартальный отток абонентов сократился на 0,4 п. п. и составил 9,3%; количество активных пользователей мобильного интернета выросло на 24% в сравнении с аналогичным периодом 2018 г.

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, сказал: «Качественный рост финансовых и операционных показателей Tele2 − это результат правильно выбранной бизнес-стратегии и усиленной работы всей компании. Мы продолжаем тренд, заложенный в прошлом году и наращиваем чистую прибыль: в I квартале этот показатель составил 2,3 млрд руб., что практически соответствует результату всего 2018 г. Долгожданным событием I квартала стал успешный запуск операций в Иванове, где Tele2 построила современную, качественную сеть, предложила клиентам выгодные продуктовые решения и высокие стандарты обслуживания. С начала года Tele2 лидирует по общим темпам строительства сетевой инфраструктуры в России. Инвестиции в технологическое развитие сети закладывают основу для дальнейшего роста выручки от передачи данных, а также способствуют повышению индекса NPS. По итогам первого квартала Tele2 увеличила отрыв от ближайшего конкурента до 16 п. п., достигнув результата в 45%, что делает компанию безоговорочным лидером в телеком-отрасли по готовности клиентов рекомендовать оператора близким и знакомым».