Компанию «X-Com Санкт-Петербург» возглавил Андрей Мамонов

Компания X-Com объявила о назначении Андрея Мамонова на должность руководителя представительства компании в Северо-Западном федеральном округе («X-Com Санкт-Петербург»).

Назначение Андрея Мамонова нацелено на усиление проектно-сервисной экспертизы компании в регионе и расширение продуктового портфеля. В новой должности он будет отвечать за разработку и реализацию долгосрочной стратегии, направленной на укрепление позиций компании, повышение эффективности операционного управления и поддержку бизнес-процессов.

Андрей Мамонов окончил Высшее Военно-морское инженерное училище им. Ф.Э. Дзержинского и Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

С 2011 г. Андрей Мамонов занимал руководящие должности в крупных российских ИТ-компаниях, где реализовал ряд крупных интеграционных проектов для коммерческих компаний и государственных предприятий военно-промышленного комплекса.

«В рядах X-Com передо мной стоят сложные и одновременно интересные задачи. Сегодня компания в Санкт-Петербурге имеет хороший накопленный потенциал, который требует развития, есть все шансы построить полноценного мультиканального b2b-реселлера, который сможет обеспечивать заказчиков не просто разрозненными ИТ-системами и сервисами, а полностью закрывать их потребность в ИТ-инфраструктуре и услугах. Мы будем усиливать практики аккаунт-менеджмента, корректировать и формировать предложение компании для достижения поставленной цели, унифицировать связанные бизнес-процессы. Поддержка коллектива уже есть. Думаю, мы вместе сможем получить достойный результат. А главное, сделать работу клиентов с нами еще более удобной и качественно полезной», – сказал Андрей Мамонов.

«Более 15 лет мы планомерно укрепляем свои позиции в Северо-Западном округе, и сегодня на его долю приходится около 30% бизнеса. Я убежден, что опыт Андрея Мамонова и его глубокое понимание потребностей заказчиков обеспечат дальнейший рост компании и позволят войти в десятку лидеров ИТ-рынка региона», – отметил генеральный директор X-Com Игорь Роганков.