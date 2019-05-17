Huawei выступила с заявлением относительно внесения компании в список запрещенных физических и юридических лиц Минторгом США
Huawei в оцифиальном заявлении выразила несогласие с решением, которое приняло Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США.
«Это решение не отвечает ничьим интересам, от него никто не выиграет, зато американским компаниям, с которыми Huawei ведет бизнес, будет нанесен значительный экономический ущерб. Не стоит забывать и о негативных последствиях для десятков тысяч американских гражданах, а также о том, что будет подорвано текущее сотрудничество и взаимное доверие, существующее в глобальной цепочке поставок», говорится в заявлении.
Huawei приложит все усилия, чтобы оперативно привлечь средства правовой защиты для решения этого вопроса. Компания сделает все возможное, чтобы максимально смягчить последствия сложившейся ситуации.
Напомним, что Министерство торговли США объявило, что внесет Huawei Technologies и ее дочерние компании в свой так называемый Entity List. Этот шаг направлен на то, чтобы запретить Huawei покупать детали и компоненты у американских производителей без получения специального одобрения от правительства США.