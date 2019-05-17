РВК и Российский квантовый центр откроют магистерскую программу по квантовым коммуникациям

Кафедра РВК в МФТИ совместно с НИТУ «МИСиС» и Российским квантовым центром открывает новую магистерскую программу по управлению проектами в сфере квантовых коммуникаций. Первый набор студентов завершится в июле 2019 г.

Программа носит прикладной характер и сочетает получение глубоких теоретических знаний в области естественных наук с современными организационно-управленческими подходами. Во время обучения студенты будут проходить стажировку в научных лабораториях созданного на базе НИТУ «МИСиС» в партнерстве с РКЦ центра компетенций Национальной технологической инициативы. Магистрантам предстоит работать над подготовкой научно-исследовательских проектов к коммерциализации и выводу на рынок.

В магистратуру набираются выпускники бакалавриата МФТИ, НИТУ «МИСиС» и ведущих технических вузов. Обучение проводится с использованием очных и онлайн-форматов на базе открытых платформ российских и зарубежных университетов, с привлечением международных экспертов.

«Новая программа совмещает возможности получения фундаментальных знаний и навыков управления проектами. Студенты магистратуры будут работать в реальных лабораториях Центра компетенций НТИ в контакте с представителями бизнеса и научными сотрудниками. По итогам они научатся трансформировать научные разработки в коммерчески успешные бизнес-идеи. Такой подход к обучению будет тиражирован в образовательных программах других Центров компетенций», — сказал генеральный директор РВК Александр Повалко.

«Развитие квантовых технологий сейчас уже выходит за пределы научных лабораторий на коммерческие рынки. Мы будем помогать готовить специалистов, которые будут точно знать, как та или иная разработка может повлиять на ключевые сферы современной экономики, такие как коммуникации, промышленность, потребительские устройства. Получившие такое образование люди смогут выступать инициаторами внедрения прорывных технологий и способствовать укреплению технологического суверенитета нашей страны», — отметил генеральный директор РКЦ Руслан Юнусов.

Квантовые коммуникации входят в число «сквозных технологий» НТИ наряду с искусственным интеллектом, интернетом вещей, большими данными, блокчейном, робототехникой, сенсорикой. По данным РВК, рынок квантовых коммуникаций ожидает многократный рост в ближайшие годы. При этом одним из его наиболее перспективных сегментов является квантовая криптография. По прогнозу агентства Marketsandmarkets, рынок квантовой криптографии к 2022 г. достигнет 57 млрд руб. В перспективе возможно создание «квантового интернета», когда удаленные квантовые компьютеры будут объединены в сеть за счет обмена квантовыми состояниями. На данный момент исследовательская задача – создание прототипов и составляющих таких систем.