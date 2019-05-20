Консолидированный доход Sabre вырос на 6,2% и превысил $1 млрд

Sabre Corporation, поставщик технологий для мировой индустрии туризма и путешествий, объявил финансовые результаты за I квартал, завершившийся 31 марта 2019 г.

Консолидированный доход Sabre в I квартале вырос на 6,2% до $1,0494 млрд по сравнению с $988,4 млн за аналогичный период годом ранее. Доход от операционной деятельности в I квартале составил $110,4 млн, что на 33,2% меньше, чем в первые три месяца прошлого года ($165,4 млн). Снижение связано с реализацией технологической стратегии компании и ранее объявленными расходами на внедрение облачных решений, уход от использования мэйнфреймов и переход на новые методы гибкой разработки. Это увеличило операционные расходы в I квартале с соответствующим снижением капитальных затрат. Данные изменения не повлияли на уровень общих расходов на технологии и показатели свободного денежного потока. Снижение операционного дохода, связанное с ростом операционных расходов на технологии, а также с увеличением поощрительных вознаграждений (инсентивов) в подразделении Travel Network и расходов, связанных с приобретением новых активов, было частично компенсировано стабильным ростом доходов.

Чистая прибыль, выплачиваемая владельцам обыкновенных акций, составила $56,9 млн, что на 35,3% меньше показателя за аналогичный период прошлого года ($87,9 млн). Разводненная чистая прибыль на акцию, распределяемая между владельцами обыкновенных акций, сократилась на 37,5% с $0,32 до $0,20 в сравнении с I кварталом 2018 г. Снижение чистой прибыли для держателей обыкновенных акций было в основном вызвано факторами, повлиявшими на операционный доход, которые описаны выше.

Скорректированный показатель EBITDA за вычетом затрат на разработку программного обеспечения, отражающий капитальные затраты и расходы на технологии, составил $235,1 млн против $243,9 млн в аналогичном периоде годом ранее (-3,6%). Снижение связано с увеличением поощрительных вознаграждений (инсентивов) в подразделении Travel Network, а также с умеренным ростом общих затрат на технологии, что было частично компенсировано стабильным ростом доходов.

Скорректированный показатель консолидированного дохода от производственной деятельности снизился на 21,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее – с $197,6 млн до $155,8 млн. Это обусловлено ростом операционных расходов, связанных с увеличением общих затрат на технологии и объема поощрительных вознаграждений (инсентивов) в подразделении Travel Network, что было частично компенсировано стабильным ростом доходов.

Скорректированный показатель чистой прибыли от операционной деятельности на одну акцию составил $0,34, что на 22,7% меньше показателя за аналогичный период 2018 г. ($0,44).

Показатели денежного потока в I квартале 2019 г. (по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.): операционный денежный поток составил $152 млн (против $195,2 млн); объем инвестированных средств снизился до $37,9 млн (с $64,7 млн); объем средств, задействованных в финансировании, вырос до $164,3 млн (против $128,5 млн); свободный денежный поток достиг $114,1 млн (против $130,5 млн). Снижение на 12,5% связано с неблагоприятным сравнением с показателем в аналогичном периоде годом ранее, когда компания получила страховые выплаты. Если не принимать во внимание этот факт, то показатель свободного денежного потока вырос на 12,8% в отчетном периоде.

В I квартале 2019 г. Sabre направил $70,7 млн на выплату акционерам, в том числе $38,6 млн в виде ежеквартальных дивидендов и примерно $32,1 млн путем обратного выкупа 1,5 млн акций компании.