Годовой объем заказов Veeam Software превысил $1 млрд

Компания Veeam Software, разработчик решений для резервного копирования и управления облачными данными, объявила, что ее годовой объем заказов превысил $1 млрд, и таким образом вошла в список крупнейших производителей ПО. Общее количество заказчиков Veeam превысило 350 тыс., а ежемесячный рост составляет более 4 000 компаний.

Более десяти лет Veeam является поставщиком решений для резервного копирования, восстановления и репликации данных. Изначально компания специализировалась на резервном копировании и мониторинге виртуальных серверов для сред VMware, но в последние годы расширила свое базовое предложение, предложив заказчикам интеграцию с различными гипервизорами, физическими серверами и конечными устройствами, а также с рабочими нагрузками в публичных средах и SaaS. Компания сотрудничает с крупными поставщиками ПО, облачных сред, систем хранения, серверов и гиперконвергентных инфраструктур.

В январе 2019 г. компания выпустила придожение Veeam Availability Suite 9.5 Update 4, объединив в этом продукте новые возможности, позволяющие обеспечить легкую миграцию в облако и облачную мобильность, облачное резервное копирование, экономичное хранение данных и переносное лицензирование, повышенную безопасность и более эффективное управление данными. 22 мая 2019 г. компания объявила о запуске новой программы «With VeeamTM». В рамках этой программы Veeam совместно с ведущими поставщиками корпоративных систем хранения данных и гиперконвергентных инфраструктур предлагает заказчикам комплексные решения для вспомогательного хранения данных, объединяющие в себе ПО Veeam, оборудование хранения и стеки управления для HCI. Veeam уже анонсировала такие решения совместно с ExaGrid и Nutanix.