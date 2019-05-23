Российское подразделение Bosch отчиталось о годовой выручке в 91 млрд рублей

Компания Bosch, поставщик технологий и услуг, отчиталась о своей деятельности России в 2018 г. Оборот группы в России в 2018 финансовом году составил 1,2 млрд евро (91 млрд руб.).

«В продолжающейся непростой экономической ситуации в 2018 г. Bosch удалось сохранить свои позиции на рынке России. Выбранная нами стратегия развития локального производства дает отличные результаты», — сказал президент группы компаний Bosch в России, Украине, Белоруссии, Центральной Азии, Монголии и на Кавказе Хансъюрген Оверштольц. — В 2019 г. мы планируем продолжить стратегию укрепления локализации в России. Для Bosch Россия остается рынком с высоким потенциалом развития, а локализация производства и сотрудничество с региональными партнерами являются основой глобальной стратегии компании. В этом году мы планируем продолжить расширять нашу партнерскую сеть и сотрудничать с российскими научно-исследовательскими и образовательными организациями в сфере цифровых технологий и интернета вещей».

В России в компании Bosch работает 3,7 тыс. человек, а объем инвестиций группы в развитие и модернизацию производственных мощностей в 2018 г. достиг 21 млн евро. Кроме того, в этом году Bosch впервые вошел в Топ-10 лучших работодателей России, по версии российской онлайн-рекрутинг платформы Headhunter.

Интерес российских заказчиков к современным комплексным решениям постоянно растет, что открывает для Bosch новые возможности для бизнеса. Для компании создание экосистемы интернета вещей является одной из ключевых областей роста, особенно в бизнес-секторе.

В портфолио компании появляются новые линейки и модели подключенных бытовых приборов, в том числе умные холодильники и стиральные машины с технологией Home Connect. В 2018 г. компания «БСХ бытовые приборы» запустила два важных новых канала розничных продаж: онлайн-магазин и флагманский магазин Bosch в Москве.

Ощутимые результаты дает и стратегия по углублению локализации выпускаемой в России продукции. Так, в 2018 г. продолжилось развитие производственной площадки «БСХ Россия» в Санкт-Петербурге. Вслед за запущенным в 2017 г. участком окраски на фабрике холодильников в 2018 г. вошёл в строй аналогичный участок на фабрике стиральных машин. Наряду с другими проектами эти два участка внесли существенный вклад в повышение неуклонно растущей доли локализации производимой продукции.

На заводе в Энгельсе в 2018 г. была запущена линия по производству больших угловых шлифовальных машин LAG. Произошло расширение линейки профессионального аккумуляторного инструмента на 12 и 18 В, а подразделение Оснастки Bosch в 2018 г. показало уверенный рост продаж.

В Home and Garden ключевой областью развития стали аккумуляторные системы инструмента для дома и сада с напряжением в 12 и 18 В. В сегменте Измерительной техники был представлен новый лазерный дальномер ZAMO третьего поколения, а также оснащенный камерой дальномер GLM 120 C. Марка Dremel представила новую линейку инструментов Art&Craft для различных задач: от резьбы по дереву до тюнинга современной компьютерной техники и авиамоделизма. В 2019 г. Dremel выпустит две модели 3D-принтеров: Dremel Idea Builder 3D40 и Dremel Idea Builder 3D45.

В 2018 г. вектор развития бизнес-направления «Строительные технологии и энергетика» задавали крупные инфраструктурные проекты. Решениями подразделения «Системы безопасности» было оснащено более 10 аэропортов, в число которых входит терминал B аэропорта Шереметьево (Москва), международный аэропорт Казань, аэропорт Емельяново (Красноярск) и аэропорт Витязево (Анапа). Подразделение увеличило обороты по сервисному направлению более чем в два раза, оказывая поддержку партнерам и конечным заказчикам на всех стадиях проектов.

Так, в спортивном комплексе «ВТБ арена парк» (Москва) было внедрено интегрированное решение на основе платформы Building Integration System (BIS). На объекте установлено около 2,3 тыс. камер видеонаблюдения, более 2,4 тыс. бесконтактных считывателей, а также свыше 9,5 тыс. охранных извещателей Bosch. В качестве центральных контроллеров системы охранной сигнализации используются панели MAP-5000.

Также Bosch продолжила сотрудничество со Сколковским институтом науки и технологий («Сколтех») в направлении внедрения решений на базе платформы BIS: пожарная сигнализация объекта состоит из 16 центральных панелей и более 14 тыс. извещателей. Для круглосуточного мониторинга и видеонаблюдения используются 1,5 тыс. охранных извещателей и 600 камер, а СКУД включает около 2 тыс. бесконтактных считывателей. Бесперебойную работу системы оповещения обеспечивают 3,3 тыс. громкоговорителей.

Bosch сотрудничает с центром «Сколково» в области технологий, основанных на искусственном интеллекте (ИИ). Это одна из ключевых экспертиз компании. В ближайшие десять лет все продукты Bosch будут либо иметь встроенный ИИ, либо будут разработаны или созданы при помощи него. В 2018 г. Bosch заключила соглашение о сотрудничестве в сфере ИИ, прикладной математики и информационной безопасности с несколькими российскими университетами и научно-образовательными учреждениями, среди которых Сколковский институт науки и технологий («Сколтех»), СПбГУ и СПбПУ («Политех»). Среди задач для совместных разработок – анализ тормозных систем и дорожных повреждений на основе данных сенсоров, применение компьютерного зрения и глубокого обучения для обнаружения дефектов внутри материала и автоматизации производства, кибербезопасность, генерация эстетически привлекательных продуктов на основе ИИ и умное сельское хозяйство.

Центр аутсорсинга и мониторинга подразделения Bosch Global Service Solutions внедрил современные комплексные подходы к автоматизации в области клиентского обслуживания и редизайна бизнес-процессов заказчиков. В 2018 г. специалисты центра провели более 1,5 млн консультаций, а благодаря услуге экстренного вызова было спасено более 5 тыс. жизней. Основанные на ИИ и методах удаленной диагностики инновационные мониторинговые технологии применяются в разных областях деятельности — от предупреждения поломок агрегатов до управления комплексными системами.

Подразделение «Термотехника» в 2018 г. произвело на российском рынке десятки установок оборудования под марками Bosch и Buderus, из которых особо выделяются две группы продуктов: конденсационные отопительные котлы и компоненты систем управления. Следуя положительному примеру некоторых стран, где конденсационные котлы стали отраслевым стандартом, в России это направление сейчас также начинает набирать популярность. Кроме того, было начато производство настенных бытовых котлов мощностью 35 кВт и линейки двухходовых промышленных котлов мощностью от 600 до 1850 кВт. Это позволило производственной площадке «Бош Энгельс» увеличить оборот на 10% по сравнению с предыдущим годом.

В 2018 г. рынку была представлена система управления Buderus Logamatic 5000 для средних и больших котельных. Ее основные преимущества — большой сенсорный экран и широкая функциональность удаленного управления. В 2018 г. в России вдвое увеличилось количество постоянных клиентов сервисной онлайн-службы, а в сервисной сети Bosch и Buderus появилось 37 новых центров. Сейчас сеть включает в себя более 700 центров, и является крупнейшей в стране. Дальнейшие перспективы развития подразделения связаны с увеличением спроса на конденсационные котлы и включающие технологии искусственного интеллекта системы управления.

Для направления «Решения для мобильности» 2018 финансовый год был также успешным: бизнес подразделения автомобильных комплектующих развивался и рос вместе с рынком. С каждым годом в России увеличивается количество новых автомобилей, в которых установлены системы активной безопасности Bosch.

Сеть «Бош авто сервис» в 2018 г. остается крупнейшей в России, продолжая развивать свою программу лояльности eXtra для СТО и магазинов автомобильных запчастей: количество ее пользователей выросло на 18% по сравнению с 2017 г.

Диагностические тестеры Bosch KTS и выпущенное в 2019 г. ПО ESI[tronic] online позволяют сервисам обслуживать блоки управления распространенных транспортных средств с использованием наиболее полной технической информации. Еще одним новшеством стала база данных EBR (Experience-based Repair), содержащая описания часто встречающихся неисправностей.

Кроме того, в 2018 г. в Учебно-консультационном центре Bosch прошло обучение более 1,3 тыс. человек, а горячая линия службы технической поддержки и сервиса обработала около 4 тыс. заявок.

Направление «Промышленные технологии» продолжает внедрение инновационных продуктов и комплексных решений для автоматизации производственных процессов на российских предприятиях. Из наиболее значимых проектов можно назвать следующие: для «Нестле Россия» в Перми «Бош рексрот» разработали и смонтировали многоуровневый конвейер для транспортировки упакованных продуктов в зону паллетизации. Система использует технологии машинного зрения и распознавания продуктов. В ней предусмотрены датчики затора, распределительные стрелки и поэтажная система управления.

Также «Бош рексрот» совместно с системным интегратором «РЕНА солюшнс» провела комплексную модернизацию автоматической линии многоэтапной обработки дисков сцепления на предприятии Valeo в Тольятти. В проекте использованы системы числового программного управления Bosch Rexroth MTX, системы приводов IndraDrive M и следящие сервомоторы MS2N.

Bosch активно участвует в германо-российской инициативе GRID, которая объединяет усилия коммерческого и государственного секторов в сфере цифровой экономики и индустрии 4.0.

В текущем году Bosch ожидает замедления экономического развития. Несмотря на сложные условия в значимых для Bosch отраслях и регионах, компания ожидает, что уровень продаж в 2019 г. несколько превысит показатели 2018 г.