SoftwareONE и Mail.Ru Group объявили о стратегическом партнерстве

Холдинг Mail.ru Group выбрал SoftwareONE (ранее Comparex) в качестве стратегического партнера для предоставления облачных услуг российскому бизнесу.

Платформа Mail.ru Cloud Solutions (MCS) предлагает сервисы IaaS- и PaaS-уровня, сервис облачных контейнеров и магазин приложений, список которых постоянно пополняется. Разработка платформы опирается на 20-летнюю экспертизу Mail.ru Group в развитии ИТ-инфраструктуры, обслуживающей собственные сервисы компании с миллионами пользователей. Платформа также предоставляет своим клиентам прозрачную модель оплаты, позволяющую заранее рассчитать точную стоимость необходимого сервиса, либо с помощью специалистов SoftwareONE, либо непосредственно на сайте MCS.

Благодаря партнерству SoftwareONE Russia будет предоставлять сервисы на надежной и безопасной технологической платформе, а Mail.ru Group расширит перечень доступных облачных продуктов для своих пользователей за счет решений SoftwareONE. Партнерство позволит двум компаниям-лидерам предлагать российским компаниям самые выгодные условия приобретения облачных сервисов, их высокую надежность и безопасность.