«АйТи» и «Борлас» сформируют консорциум «Цифровой промышленник»

«АйТи» (ГК «Аплана») и группа «Борлас» подписали соглашение о создании консорциума «Цифровой промышленник». Таким образом стороны выражают взаимную заинтересованность в развитии долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества по подготовке и реализации проектов в области цифровизации промышленности, а именно в таких направлениях как системы проектирования, инженерного анализа и управления производством, сквозной автоматизации бизнес процессов, внедрение ресурсосберегающих технологий и прогрессивных форм организации труда.

«АйТи» и «Борлас» основаны более четверти века назад. За годы работы компании реализовали тысячи проектов различных масштабов и уровней сложности. Это позволило накопить серьезную экспертизу, ежегодно подтверждаемую авторитетными рейтингами. Создание консорциума позволит повысить эффективность бизнеса обеих компаний за счет расширения спектра предлагаемых решений, при этом вкладом каждого участника станут трудовые, управленческие, финансовые и иные материальные ресурсы, профессиональные знания и навыки, деловая репутация и связи.

В рамках совместной деятельности «Борлас» и «АйТи» будут развивать сотрудничество на основе равноправия, партнерства, взаимной выгоды, уважения и доверия. При реализации проектов компании намерены руководствоваться принципом максимально возможного использования отечественного программного обеспечения, в том числе включенного в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минкомсвязи России, а также продуктов, разработанных проектами-участниками Национальной технологической инициативы, в том числе одобренных к разработке проектным комитетом НТИ и включенные в реестр проектов НТИ.

Условиями соглашение предусмотрена возможность расширения консорциума в случае заинтересованности и целесообразности участия в нем других партнеров, улучшающих продуктовые, технологические или экономические предложения. Решение о приеме в Консорциум новых участников будет приниматься Наблюдательным советом, который, в соответствии с достигнутыми договоренностями, и будет осуществлять координацию выполнения оговоренных соглашением условий. Помимо этого, к компетенции Наблюдательного совета относится принятие решений по таким вопросам, как выработка взаимоприемлемых для всех партнеров условий сотрудничества, координация действий партнеров в рамках совместных проектов, формирование цены конкурсного предложения и др.

«Создание консорциума «Цифровой промышленник» – серьезный шаг на пути реализации проектов по цифровой трансформации отечественных промышленных предприятий. Промышленности нужны интегрированные, комплексные решения, которые отечественные производители могут предоставить только активно кооперируясь друг с другом. Объединив наши решения, компетенции и опыт в реализации масштабных проектов, мы в Консорциуме сможем предложить заказчику лучшие на рынке условия и экспертизу, подкрепленную на практике. Уверен, что анонсируемая сегодня АйТи и «Борлас» модель сотрудничества заинтересует и других профессиональных игроков рынка, которые смогут существенно дополнить имеющиеся у нас компетенции своими решениями и ресурсами», – сказал председатель совета директоров ГК «Аплана» Тагир Яппаров.

«В рамках стратегического партнерства АйТи и «Борлас» создали уникальную инновационную площадку для реализации digital-проектов в промышленном секторе экономики. Миссия Консорциума состоит в том, чтобы помочь отечественным промышленникам за счет внедрения информационных технологий повысить эффективность бизнеса, получить рост производительности и конкурентные преимущества на международном рынке. Уже сегодня мы ведем крупные проекты по цифровой трансформации производства в таких отраслях, как машиностроение, энергетика, авиастроение, металлургия, сельское хозяйство и химическая отрасль. Уверен, многолетний экспертный опыт наших компаний позволит российским производителям реализовать высокотехнологичные проекты на благо развития экономики России», – отметил президент группы «Борлас» Алексей Ананьин.