МТС определила список кандидатов в совет директоров

МТС объявила о том, что совет директоров компании определил список кандидатов для голосования по выборам в совет директоров МТС на годовом общем собрании акционеров компании, которое состоится 27 июня 2019 г.

Совет директоров по итогам голосования 27 мая 2019 года принял решение включить следующих кандидатов для избрания в члены совета директоров МТС: независимого директора Антониоса Антониу; директора АФК «Система» Феликса Евтушенкова; вице-президента по стратегии АФК «Система» Артёма Засурского; управляющего партнера АФК «Система» Алексея Каткова; президента, председателя правления МТС Алексея Корня; управляющего партнера АФК «Система» Всеволода Розанова; независимого директора Регину фон Флемминг; независимого директора Томаса Холтропа; независимого директора Валентина Юмашева.

Антониу Антониос Теодосиу: с 2016 года по настоящее время ¬– неисполнительный директор Polyus Gold International Limited.

Имеет более чем 30-летний опыт практики в консалтинге. В 1979-1993 годах работал в Audit Assurance group, подразделении аудиторской и консультационной компании PwC UK в Лондоне. В 1993 переехал в Россию, где до 2003 года руководил развитием офиса PwC в Санкт-Петербурге. С 2008 года в качестве партнера Partner PwC Russia в Москве возглавлял практику в сфере потребительских товаров, промышленной продукции и розничной торговли, руководил рядом крупнейших партнерских отношений PwC в России. С 2007 по 2010 год работал старшим советником PwC и председателем приемной комиссии партнеров в регионе Центральной и Восточной Европы.

В 2010-2011 годах являлся независимым неисполнительный директором Транскредитбанка, в 2011-2013 годах ¬– независимым неисполнительный директором International Petroleum Limited.

Родился в 1958 году. Окончил Университет Бристоля (Великобритания). Член Института бухгалтеров в Англии и Уэльсе (ICEAW) и Института внутренних аудиторов. Удостоен звания почетного гражданина Санкт-Петербурга за вклад в привлечение инвестиций и экономическое развитие города.

Евтушенков Феликс Владимирович: с 2018 года по настоящее время занимает должности директора, заместителя председателя Совета директоров АФК «Система», председателя совета благотворительного фонда «Система».

В 1999-2000 годах работал помощником президента «Система-Инвест», исполнительным директором департамента промышленности АФК «Система». С 2000 по 2008 год занимал руководящие позиции в «Система-Галс» – от заместителя генерального директора до генерального директора и президента. В 2008 году перешел в АФК «Система»: в 2018-2011 годы ¬– вице-президент, руководитель бизнес-единицы «Потребительские активы», в 2011-2012 годы – первый вице-президент, руководитель бизнес-единицы «Базовые активы», в 2012-2018 годы – первый вице-президент - руководитель инвестиционного портфеля. В 2011-2012 годах входил в состав совета директоров МТС.

Родился в 1978 году в Москве. В 2000 году окончил Институт международного права и экономики им. А.С. Грибоедова по специальности «Юриспруденция».

Юмашев Валентин Борисович: в настоящее время является советником Президента Российской Федерации на общественных началах, членом правления и советником Фонда «Президентский центр Б. Н. Ельцина», советником аппарата генерального директора «Миллхаус», действительным государственным советником РФ I класса.

В 1978-1979 годах работал корреспондентом газеты «Московский комсомолец», с 1979 по 1987 год –стажером, старший корреспондентом, редактором молодежного раздела газеты «Комсомольская правда». В 1987-1995 годах – член редколлегии, редактор отдела, заместитель главного редактора, генеральный директор журнала «Огонек».

В 1996 году работал советником Президента Российской Федерации по вопросам взаимодействия со СМИ, в 1997-1998 годах – руководителем администрации Президента Российской Федерации.

Родился в 1957 году в г. Перми. Окончил факультет журналистики МГУ им. Ломоносова. Автор ряда документальных фильмов и книг.