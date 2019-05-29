Forbes проведет встречу с молодыми инженерами

«Инженерная школа Forbes» 30 мая вновь соберет на одной площадке молодых инженеров и студентов технических вузов. По традиции резиденцией станет «Дом-коммуна» НИТУ «МИСиС».

Целью образовательного проекта, который реализуется при поддержке компании «Норникель» и НИТУ «МИСиС», является демонстрация карьерных возможностей для студентов технических специальностей. Акцент в образовательной программе сделан на разбор реальных кейсов и технологий, применяемых на флагманских предприятиях нашей страны.

Спикером второй встречи «Инженерной школы Forbes» выступит Евгений Невежин, заместитель генерального директора по экономике и финансам «Заполярной строительной компании», ГМК «Норильский никель». Эксперт расскажет будущим инженерам о том, как современные горно-металлургические компании, работающие в условиях Крайнего Севера, применяют технологии «Индустрии 4.0» на практике. Отдельное внимание будет уделено обсуждению наиболее познавательных кейсов из опыта работы предприятия.

Во втором блоке мероприятия выступят представители «Микрона» — крупнейшего российского производителя и экспортера микроэлектронной продукции. Перед будущими и начинающими инженерами выступят заместитель генерального директора по управлению коммуникациями «Микрона» Ольга Пестерева и директор по развитию производства «Микрона» Ирина Коротова.

«Цифровая экономика начинается с микросхем. Задача нашей программы — подготовить инженеров нового поколения, исходя из практики технологической индустрии. За первый год с участием семи технических вузов (ДВФУ, ТГУ, ТПУ, МИЭТ, МАИ, АГУ, УрФУ) мы протестировали модель командной работы над проектами на своей производственной базе. Команды прошли практический курс проектной работы и управления продуктом, прослушали авторские лекции и приняли участие в мастер-классах по актуальным темам технологической индустрии, погрузились в техпроцессы крупнейшей микроэлектронной фабрики России и в режиме learning-by-doing разработали решения, которые могут быть запущены в серийное производство уже в ближайшее время», — отметила Ольга Пестерева.

Встречи школы проходят на регулярной основе: всего в 2019 году запланировано пять мероприятий. Программа образовательного проекта включает изучение и обсуждение наиболее перспективных направлений развития промышленных технологий. Спикерами лекций и открытых дискуссий школы выступают предприниматели, руководители технологических подразделений крупных компаний.