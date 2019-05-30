Российский стартап Bestdoctor привлек $3 млн инвестиций

Bestdoctor закрыла второй инвестиционный раунд на сумму $3 млн. Лид-инвестором выступил международный венчурный фонд Target Global, помимо него в раунде участвовал фонд Артура Шамалова Ascent и Addventure, который ранее инвестировал в компанию, а также группа бизнес-ангелов.

Привлеченные средства компания планирует направить на развитие технологической платформы и масштабирование продаж.

Bestdoctor занимается технологичными продуктами в области медицинского страхования. Компания первой в России предложила корпоративное медицинское обслуживание по модели селф-фандинг, при которой работодатель оплачивает только те услуги, которые фактически были оказаны сотрудникам.

Экономия клиентов, по данным Bestdoctor, в среднем составляет 23%, NPS — 54%. Сотрудники компаний-клиентов получают круглосуточный медицинский консьерж-сервис, личный кабинет и приложение со всей необходимой информацией, консультации и запись к специалистам онлайн. Bestdoctor зарабатывает за счет фиксированной комиссии за каждого прикрепленного пациента, которая в среднем составляет 4,5 тыс. руб.

В течение 2018 г. компания в пять раз увеличила выручку и начала работу с новыми клиентами, среди которых «Модульбанк», «Эвотор», «Нетология» и другие. Клиентам Bestdoctor доступны все льготы, применяемые к договорам ДМС. Всего компания оказывает помощь более 10 тыс. пользователей и сотрудничает с более 2 тыс. клиник по всей стране. Объем текущих контрактов Bestdoctor составляет 200 млн руб.

Компания прогнозирует медицинский бюджет клиентов с помощью «умного» алгоритма, ежемесячно списывает средства за оказанные услуги и предоставляет отчет о том, сколько денег было потрачено на медицину. Оставшиеся средства возвращаются на счет компании, либо переносятся на следующий период обслуживания.

Такая модель позволяет исключить конфликт интересов между страховщиком, клиентом и клиникой, а также сводит к минимуму нецелевые расходы. Точность расчетов, по данным Bestdoctor, — 97%, однако для клиентов, которые хотят избежать выхода за рамки бюджета, компания предоставляет обслуживание по классической модели ДМС. Партнером, который страхует риски клиентов Bestdoctor, выступает «Страховой дом ВСК».

«Страхование остается одной из самых консервативных отраслей с точки зрения сервиса. Мы хотим изменить ситуацию и сделать ДМС удобным и эффективным инструментом управления здоровьем, — сказал Марк Саневич, генеральный директор и сооснователь Bestdoctor. — Наша цель — создание экосистемы, в рамках которой человек сможет удобно решать любые медицинские вопросы. Работая в этом направлении, мы планируем значительно усилить собственную технологическую платформу».

Ведущий инвестор раунда – фонд Target Global, в портфеле которого такие медицинские и иншуртех стартапы, как платформа для поиска врачей docplanner.com, система управления медицинской практикой doctorly, страховой маркетплейс wefox, телемедицинское приложение mediQuo и другие.

«Bestdoctor отлично сочетается с концепцией нашего финтех-фонда. Технологии пока слабо вошли в область страхования: здесь по-прежнему все держится не на мобильных приложениях, а на живых звонках. Поэтому мы видим огромный потенциал для инноваций, особенно в медицинском страховании, где клиентский сервис необходим на уровне оперативного взаимодействия с клиентом. У приложения есть все шансы для масштабирования в Европе. По опыту наших портфельных страховых и медтех-компаний, рынок в Германии и Испании испытывает те же проблемы. Это отличная точка входа для российского сервиса», — сказала Ольга Шиханцова, инвестиционный директор финтех-фонда Target Global.

До текущего раунда Bestdoctor привлек инвестиции от Addventure и группы частных инвесторов в октябре 2017 г.

«Мы повторно инвестируем в Bestdoctor, поскольку видим очень хорошую динамику по всем ключевым направлениям: высокий NPS от пользователей, положительную обратную связь от HR-директоров, высокий win-rate по тендерам и 98% уровень пролонгации. У компании большой потенциал в России, при этом бизнес-модель хорошо переносится и на другие рынки, куда мы планируем выйти уже в 2020 г.», — отметил Максим Медведев, управляющий партнер Addventure.