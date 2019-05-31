МТС займется трансфером технологических стартапов

МТС объявила о запуске программы по созданию партнерской сети в основных инновационных центрах мира для привлечения и трансфера стартапов.

Первые партнерские сети будут открыты в трех ключевых инновационных хабах – Израиле, Германии и Сингапуре. В каждом из регионов МТС будет представлять команда технологических скаутов, которые займутся поиском стартапов для бизнеса МТС и взаимодействием с местными инкубаторами и институтами развития.

Международный скаутинг позволит более эффективно вести мониторинг мировых инновационных экосистем и привлекать зарубежные стартапы для реализации пилотов с МТС, а также откроет новые возможности для выхода лучших российских стартапов с долевым участием МТС на зарубежные рынки. В перспективе зарубежные стартапы смогут масштабировать свой бизнес, став долгосрочными партнерами МТС.

«Больше года МТС активно работает с российским рынком открытых инноваций, интегрируя продукты в бизнес компании. Мы хотим масштабировать этот опыт, выходя за пределы локального рынка, привлекая в МТС лучшие мировые практики и бизнес-модели, которые могут быть адаптированы под российский рынок. Таким образом, МТС сможет предлагать передовые решения для наших клиентов и абонентов, – сказал руководитель MTS StartUp Hub Дмитрий Курин. – Регионы присутствия выбраны не случайно – сегодня они являются связующим звеном между Азией, Европой и Востоком. В перспективе мы видим интерес также к американскому рынку».

Корпоративный акселератор MTS StartUp Hub запущен в марте 2018 года и стал ключевым элементом системы взаимодействия МТС с молодыми технологическими компаниями. За 2018 год MTS StartUp Hub провел два набора в корпоративный акселератор, в рамках которых эксперты МТС рассмотрели суммарно более 1000 заявок от технологических проектов из 13 стран. По итогам 2018 года МТС направила порядка 30 миллионов рублей на развитие стартапов, ряд проектов приступили к масштабированию своих продуктов и решений.

В 2019 году МТС запустила корпоративный венчурный фонд для инвестиций в стартапы, успешно прошедшие стадию пилотирования в акселераторе MTS StartUp Hub. География инвестиций фонда – стартапы из России и стран СНГ.