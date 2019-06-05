«Почта России» и ММТ оборудуют телемедицинскими комплексами отделения в отдаленных населенных пунктах России
«Мобильные медицинские технологии» объявили о запуске совместно с «Почтой России» пилотного проекта по повышению доступности медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах России.
В рамках проекта в отделениях «Почты России» будут установлены телемедицинские комплексы с помощью, которых можно получить консультацию дежурного врача терапевта в течение трех минут, повторную консультацию после очного визита к лечащему врачу, а также провести диагностику – измерить артериальное давление и добавить полученные данные в консультацию с врачом. Первый пилотный проект стартует в Ульяновской области в июле 2019 г.
Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n481281