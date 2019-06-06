SAP и «Енисейская Сибирь» будут готовить кадры для цифровой экономики

SAP и «Корпорация развития Енисейской Сибири» объявили о намерениях сотрудничать в области подготовки ИТ-специалистов для проекта «Цифровая долина Красноярска». Подписи под документом поставили генеральный директор корпорации развития «Енисейской Сибири» Сергей Ладыженко и генеральный директор SAP CIS Андрей Филатов.

В ходе сотрудничества на базе одного из университетов Красноярска будет создана инновационная лаборатория SAP Next-Gen Lab, студенты которой будут привлечены к реализации проектов «Енисейской Сибири». Сильнейшие студенты в будущем смогут начать карьеру в одной из компаний, входящих в комплексный проект.

Техническое оснащение созданной лаборатории позволит создавать и тестировать решения на базе технологий машинного обучения, больших данных и интернета вещей. В SAP Next-Gen Lab планируется работа над несколькими группами перспективных сценариев. Студенты будут разрабатывать решения в области промышленной безопасности, охраны труда и экологии, а также создания цифровых двойников оборудования и виртуальных моделей управления производственным процессом в режиме реального времени. Помимо этого, планируется работа над сценариями для контроля параметров работы и прогнозирования технического состояния оборудования, а также контроля технологических режимов производства и прогнозирования качества продукции. Помимо индустриальных решений планируется разработка различных сценариев «умного города», которые будут способствовать развитию регионов-субъектов проекта «Енисейская Сибирь»: Красноярского края, Тывы и Хакасии.

В рамках сотрудничества SAP предоставит все необходимое для лаборатории технологическое оснащение, включая свои программные продукты для разработки прототипов с использованием новейших технологий. Формат студенческой работы также предусматривает проведение проектных семинаров, хакатонов, мастер-классов и тренингов.

«Проект "Цифровая долина Красноярска" должен помочь развить в городе высокотехнологичный рынок и внедрить на местные предприятия современные информационные технологии. Для достижения этой цели нам нужны квалифицированные специалисты. SAP уже более 15 лет успешно готовит ИТ-кадры в разных регионах России. В нашей стране очень сильная база разработчиков, и наша задача – совместными усилиями создать для них комфортные условия для работы и создания прорывных инноваций», – отметил Сергей Ладыженко, генеральный директор «Корпорации развития Енисейской Сибири».

«Одна из ключевых задач SAP на российском рынке – поддержка развития цифровой экономики. А цифровую экономику формируют, в первую очередь, люди, которые умеют работать с современными технологиями, и понимают, как применить инновационные тренды под решение конкретной бизнес-задачи. Для SAP партнерство с "Енисейской Сибирью" – это важный стратегический шаг, закрепляющий наши намерения сделать свой вклад в социально-экономическое развитие нашей страны», – отметил Андрей Филатов, генеральный директор SAP CIS.