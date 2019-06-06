Tele2 инвестирует в цифровизацию экономики в регионах

Tele2 подписала соглашения о взаимодействии в сфере развития услуг связи с правительствами Томской и Рязанской областей и Красноярского края. В течение 2019 года компания инвестирует в экономику этих регионов более 1,7 млрд рублей.

Соглашения между Tele2 и правительствами Томской, Рязанской областей и Красноярского края подписаны на Петербургском международном экономическом форуме 6 июня. Договоренности предполагают сотрудничество в рамках реализации инновационных проектов, направленных на развитие телеком-инфраструктуры регионов и создание благоприятного инвестиционного климата. Стороны планируют совместно работать над повышением доступности мобильной связи для населения.

В рамках программы по развитию услуг связи Tele2 намерена инвестировать в экономику Томской области 436 млн рублей в 2019 году. Инвестиционный проект предполагает масштабное строительство сетей 4G/3G/2G, модернизацию существующей инфраструктуры оператора и предоставление высокоскоростного мобильного интернета жителям Томска. Сегодня в зоне покрытия сети 2G проживает 97,4% населения региона, то есть почти миллион человек. Услуги скоростного мобильного интернета и голосовой связи в стандарте 3G доступны 93,7% населения, высокоскоростного интернета 4G – 81,5% жителей.

Сотрудничество с правительством Красноярского края предполагает инвестиции Tele2 в экономику региона около 1 млрд рублей до конца 2019 года. Договоренности предусматривают создание условий для благоприятного развития инвестиционной деятельности и повышения доступности новых технологий. Услугами высокоскоростного мобильного интернета в стандартах 3G и 4G могут пользоваться 88% и 77% жителей Красноярского края соответственно. В зоне покрытия сети 2G Tele2 проживает 98% населения региона.

В телеком-инфраструктуру Рязанской области до конца 2019 года оператор инвестирует 276 млн рублей. Это позволит улучшить качество связи в Рязани, развернуть новое покрытие 4G/3G/2G в 62 селах и поселках, а также сделать доступным интернет LTE еще в 66 населенных пунктах области. Стороны будут совместно реализовывать проекты по цифровизации экономики на территории региона и повышать доступность новейших технологий для населения. Tele2 будет способствовать запуску удобных digital-сервисов на базе «интернета вещей».

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2, отметил: «В 2019 году Tele2 продолжает курс на активное развитие сети и взаимодействие с регионами – с начала года компания подписала уже шесть соглашений, в том числе с Томской и Рязанской областями и Красноярским краем. Мы планируем инвестировать значительные средства в изменение телекоммуникационного ландшафта регионов и поддерживать социально значимые проекты. Сотрудничество с правительствами субъектов федерации позволит нам динамично развивать сети и запускать новейшие технологии. Благодаря поддержке местных властей мы сможем делать услуги связи доступнее для жителей регионов и более эффективно принимать участие в масштабном проекте цифровизации экономики».