«ИКС Холдинг» и «Просвещение» создадут предприятие в сфере образования

«ИКС Холдинг» и группа компаний «Просвещение» в рамках Петербургского международного экономического форума заявили о создании совместного цифрового предприятия «ИТ Просвещение». Его основная задача – разработка продуктов для решения практических задач в сфере образования: систем управления образовательным процессом, цифровых учебно-методических комплексов, маркетплейса для учителей, учеников и их родителей, и других цифровых продуктов и технологий в сферах B2B и B2G.

Предприятие будет вести работу по двум направлениям. Первое — решение задач, поставленных в рамках национальных проектов «Образование» и «Цифровая экономика» под эгидой Министерства просвещения: обновление образовательной инфраструктуры, содержания и методов обучения и воспитания, а также повышение квалификации педагогов. Второе — разработка коммерческих продуктов в области образования для физических и юридических лиц.

«Проблемы цифрового воспитания молодого поколения становятся все актуальнее. Совместно с группой компаний «Просвещение» мы займемся созданием цифровых решений для образовательных организаций, в том числе и для модернизации учебно-методической базы. Отдельное направление нашего сотрудничества - создание инновационных центров образования в 80 регионах России, которые трансформируют традиционный подход к построению образовательного процесса, ориентируясь именно на запросы бизнеса», - сказала вице-президент «ИКС Холдинга» Юлия Шуткина.

Продукты, созданные на базе совместного предприятия, будут интегрированы в общую систему образования. Это касается и новейшего оборудования для школ (3d принтеры, VR – системы, современные планшеты и т.д.), и развития школьных пространств (навигация, цифровая библиотека, онлайн заказы в столовой), и учебно-методических материалов.

Отдельным направлением работы станет трансформация самого образовательного процесса – организация постоянной онлайн коммуникации учеников, педагогов и родителей; корректировка плана обучения онлайн на основании анализа активности и успехов каждого ученика; формирование системы мотивации для педагогов; развитие онлайн платформ для проведения ОГЭ и ЕГЭ.

«Сотрудничество «Просвещения» и «ИКС Холдинг» даст образованию и смежным отраслям цифровые продукты и технологии принципиально нового уровня. Основным потребителем системы образования является рынок труда. Мы поможем начать подготовку конурентоспособных, эрудированных, мотивированных ребят, создающих ценности для общества и являющихся ценностью самими по себе, - отметил вице-президент группы компаний «Просвещение» Алексей Шаповалов. – Более вдумчивый подход к формированию образовательной повестки в регионах страны станет решением сразу нескольких актуальных вопросов: снижению отрицательной миграции, развитию региональной экономики, формированию новых культурно-технологических кластеров».