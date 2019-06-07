Weborama перебила ставку Amazon на приобретение рекламной платформы и DCO Sizmek

Ycor, материнская компания Weborama, приняла решение перебить ставку Amazon за приобретение Sizmek Ad Server and DCO. Таким образом в Ycor планируют выстроить независимую альтернативу на рынке рекламной индустрии.

Ранее Sizmek, второй по величине рекламный серверный ресурс в мире, превосходящий по обороту Ad Manager Google, подал заявку на защиту от преследования в соответствии с 11 главой кодекса США о банкротстве. Ряд компаний незамедлительно выразил заинтересованность в приобретении рекламного подразделения компании. В частности, Amazon 31 мая 2019 г. представила свое предложение о приобретении рекламного подразделения (Sizmek Ad Server) и ресурса динамической оптимизации рекламных ставок (Sizmek Dynamic Creative Optimization, DCO).

Weborama – это крупнейшая европейская ИТ-компания, ведущая бизнес в области онлайн-рекламы, управления данными (Data Management Platform, DMP) и управления рекламными ставками в помощью современного семантического ядра с искусственным интеллектом (Semantic AI). Зав последние два месяца Weborama и Ycor провели оценку приобретения Sizmek Ad Server и DCO. По словам официальных представителей Weborama, поглощение Sizmek Ad Server и DCO компанией Ycor несет лучшие перспективы для глобального рынка онлайн-рекламы.

Алан Ливай (Alain Lévy), CEO Weborama и партнер Ycor, отметил: «Очевидно, с учетом безграничных Amazon, это может выглядеть как противостояние Давида против Голиафа. Однако мы берем на себя финансовое обязательство, принимая во внимание дальнейшие последствия для всей отрасли – предотвращение появления дуополии (Google и Amazon – прим. CNews). По нашему мнению, не стоит закрывать глаза на опасность того, что Sizmek Ad Server может быть приобретена глобальной платформой - будь то Amazon или другая. Должна преобладать альтернатива».

Маркетологам и агентствам нужен независимый, нейтральный и прозрачный игрок рынка адсервинга, способный стать достойной альтернативой доминирующим предложениям. То же самое относится и к талантам, которые при наличии выбора смогут присоединиться к сплоченной команде, чья основная цель – помочь поднять планку точных измерений.

Объединив усилия с Sizmek, Weborama сможет предоставить маркетологам и агентствам такую независимую альтернативу, основанную на самых передовых технологиях.