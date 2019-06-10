«Bolt для бизнеса» станет доступен в России до конца 2019 г.

Компания Bolt, европейский агрегатор такси, запустил платформу «Bolt для бизнеса». Она призвана помочь компаниям централизованно управлять всеми корпоративными поездками и оплачивать их.

На портале «Bolt для бизнеса» администраторы могут устанавливать общеорганизационные правила и решать, кто и когда может совершать деловые поездки. Это упрощает ведение бюджета и позволяет получить четкое представление о транспортных расходах компании. Платформа позволяет устанавливать и индивидуально менять суммы компенсации расходов и возможное количество поездок для сотрудников. Также можно обязать сотрудников сообщать о цели поездки. До конца 2019 г. будут добавлены дополнительные функции, такие как установка ограничений на конкретное время и место поездок, а также способ предоплаты.«Bolt для бизнеса» доступен как с компьютера, так и с телефона.

«В России «Bolt для бизнеса» станет доступен до конца года. Мы запустились в Санкт-Петербурге и уже наблюдаем потребность клиентов в удобном и эффективном корпоративном сервисе заказа такси. В ближайшее время Bolt появится и в Москве. Уверена, что в столице спрос на «Bolt для бизнеса» тоже будет высоким», – отметила руководитель российского представительства Bolt Екатерина Хан.