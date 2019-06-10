«Яндекс» и Mediascope договорились о расширении сотрудничества

Исследовательская компания Mediascopе и «Яндекс»достигли договоренности о расширении сотрудничества и начали прорабатывать его варианты в сфере измерения медийных рекламных кампаний. Данные по итогам первых тестов могут появиться до конца 2019 г.

Один из обсуждаемых вариантов сотрудничества – измерение охвата видеорекламы на основе user-centric панели Mediascope (через специальное программное обеспечение, которое анализирует активность респондента в интернете). Это предполагает интеграцию данных о рекламных кампаниях в Рекламной сети «Яндекса» в общую отчетность Mediascope в метриках и статистиках, сопоставимых с другими интернет-площадками, а также ТВ (охват, частота, социально-демографические параметры аудитории и т.д.).

Важным шагом сотрудничества может стать работа измерительных инструментов Mediascope внутри закрытого контура сервиса «Яндекс.облако». Это позволило бы эффективно использовать результаты оценки кампаний рекламодателей и повысить безопасность хранения пользовательских данных, что остаётся важнейшей задачей для обеих компаний.

«Мы открыты для сотрудничества и ищем решения, которые позволят соблюдать баланс интересов всех участников экосистемы. Вместе с Mediascope мы планируем предложить рекламодателям несколько вариантов измерений», – отметил коммерческий директор компании «Яндекс» Леонид Савков.