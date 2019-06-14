«Ростелеком» объявил итоги годового собрания акционеров по результатам за 2018 год

«Ростелеком» объявил итоги годового общего собрания акционеров по результатам работы в 2018 году, которое состоялось в Москве 14 июня 2019 года.

Акционеры утвердили годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность компании за 2018 финансовый год, утвердили выплату дивидендов по результатам 2018 года по акциям компании в размере 6 961 млн рублей.

Дивиденды предлагается выплатить в денежной форме следующим образом: по привилегированным акциям типа А компании в размере 2,5 рубля на одну акцию; по обыкновенным акциям компании в размере 2,5 рубля на одну акцию.

При этом акционеры установили дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2018 года: 4 июля 2019 года.

Таким образом, с учетом промежуточных дивидендов по результатам 9 месяцев 2018 года, общий объем средств, направленных на выплату дивидендов за весь 2018 год, составит 13,9 млрд рублей (93% от чистой прибыли компании по МСФО) или 5 рублей на одну обыкновенную и 5 рублей на одну привилегированную акцию.

Акционеры также избрали следующий состав совета директоров: Аганбегян Рубен Абелович; Аузан Александр Александрович; Дмитриев Кирилл Александрович; Златопольский Антон Андреевич; Иванов Сергей Борисович; Иванченко Алексей Александрович; Никифоров Николай Анатольевич; Носков Константин Юрьевич; Осеевский Михаил Эдуардович; Семенов Вадим Викторович; Яковицкий Алексей Андреевич.

Избран следующий состав ревизионной комиссии: Беликов Игорь Вячеславович; Веремьянина Валентина Федоровна; Дмитриев Антон Павлович; Канцуров Андрей Николаевич; Карпов Илья Игоревич; Краснов Михаил Петрович; Чижикова Анна Викторовна.

Аудитором компании на второе полугодие 2019 года и первое полугодие 2020 года утверждена компания «Эрнст энд Янг».

Помимо этого, акционеры одобрили выплату годового вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии, утвердили новые редакции Устава и Положения об общем собрании акционеров, а также приняли решение об участии в Ассоциации саморегулируемой организации «Центральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства Центризыскания».