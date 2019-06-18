В России создана ассоциация производителей и потребителей решений для умного города

АНО «Умные города» объединит участников рынка smart city-решений и признанных мировых экспертов по умному городу. Основными задачами ассоциации станет выявление, оценка и тиражирование лучших практик в сфере умного города.

Ассоциация будет выполнять роль ресурсного центра для российских и зарубежных мегаполисов, которые планируют цифровую трансформацию, производителей решений, которые хотят лучше понимать ключевые процессы в городах, а также институтов развития, разрабатывающих программы поддержки территорий и проектов в сфере умных городов.

Организация планирует представлять интересы рынка в различных рабочих группах, готовить кадры для умных городов и участвовать в разработке нормативных документов, стимулирующих развитие smart city в России.

Президентом АНО «Умные города» стал Артем Ермолаев, ранее возглавлявший Департамент информационных технологий города Москвы. Партнерами организации уже стали РАНХиГС, Высшая школа экономики, АНО «Цифровая экономика» и Центр перспективных управленческих решений.

«Демократизация знаний об умных городах выгодна всем. Опираясь на проверенные и подтвержденные кейсы, мегаполисы смогут быстрее и дешевле внедрять цифровые решения, жители будут получать работающие сервисы без длительного периода бета-тестирования, а производители решений – компании и стартапы – смогут расширить рынок сбыта», – отметил глава ассоциации Артем Ермолаев.