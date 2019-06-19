В МТС назначен новый глава розничной сети

МТС объявила о назначении на должность генерального директора розничной сети МТС Евгения Галушко, ранее занимавшего пост директора по региональному развитию.

«Прежде всего хочу поблагодарить Александра Мосякина за отличную работу на посту генерального директора розничной сети МТС на протяжении трех с половиной лет. Александру и его команде удалось сделать из Розницы МТС одного из лидеров розничного рынка и законодателя новых маркетинговых инициатив. МТС одной из первых начала внедрять в России программы Cashback и trade-in, а недавно запустила новую для России программу «Смартфон по подписке». Сегодня магазины МТС превращаются в центры современных технологий, посетители которых могут познакомиться с технологическими новинками, получить финансовые услуги и подключить телемедицинские сервисы. Желаю Александру удачи», – отметил президент МТС Алексей Корня.

«Мы рады, что Евгений Галушко принял предложение возглавить розничный бизнес МТС. За более чем пятнадцатилетний период работы в МТС Евгений внес существенный вклад в развитие компании. Колоссальный опыт управления в начале филиалами в Кирове, Ульяновске, Пензе и Саранске, а затем одним из четырех экономических кластеров МТС, уверен, позволят Евгению укрепить позиции МТС на розничном рынке, в том числе за счет развития цифровых каналов», - сказал Алексей Корня.

Евгений Галушко c 2016 по 2019 занимал должность директора по региональному развитию МТС. В 2014 назначен на должность директора объединенного филиала МТС в Ульяновске, Пензе и Саранске. С 2004 по 2014 возглавлял филиал МТС в Кировской области.

До перехода в МТС занимал руководящие должности в «Вятка-пейдж» и «Волгателеком». Свою карьеру начал на предприятии «Кировэлектросвязь», где прошел путь от оператора до директора по автоматизации.

Окончил Вятский государственный технический университет по специальности «Автоматика и управление в технических системах».

Родился в 1973 году.