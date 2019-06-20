В «ЭР-Телеком» назначен первый вице-президент

«ЭР-Телеком Холдинг» объявил о назначении Олега Игнатенко на должность первого вице-президента. Ранее он занимал позицию вице-президента по стратегии.

На своем посту Олег Игнатенко будет курировать ключевые операционные процессы в компании, включая техническое развитие, IT, услуги на массовом и бизнес-рынке, направление маркетинга и продаж.

«Масштаб бизнеса «ЭР-Телеком» в ближайшие 5 лет должен удвоиться. Это требует от нас оперативной реакции на вызовы рынка и внимательного отношения к потребностям наших клиентов. Нам нужно быть эффективными, динамичными и быстро принимать важные решения. Уверен, что знания и опыт Олега Игнатенко позволят нам добиться поставленных целей», - прокомментировал назначение Андрей Кузяев, президент АО «ЭР-Телеком Холдинг».

Олег Игнатенко – первый вице-президент «ЭР-Телеком Холдинг». С 2000 по 2004 гг. – генеральный директор «Интернет-Развитие». С 2004 по 2018 гг. – генеральный директор «Новотелеком». С 2018 г. –вице-президент по стратегии «ЭР-Телеком Холдинг».

В 1990 г. окончил математический факультет Новосибирского государственного университета (НГУ).