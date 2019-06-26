Прогноз Tadviser: объем рынка компьютерного зрения в России достигнет 38 млрд рублей к концу 2023 года

Аналитический центр Tadviser совместно с компанией «Системы компьютерного зрения» (входит в группу «Ланит») провел исследование российского рынка компьютерного зрения. По итогам 2018 г. объем этого рынка составил 8 млрд руб., а концу 2023 г. он может увеличиться в 4,8 раза.

Компьютерное зрение (Computer Vision, CV), в том числе машинное зрение (Machine Vision, MV) – это автоматическая фиксация и обработка изображений, как неподвижных, так и движущихся объектов при помощи компьютерных средств. В России также используется термин «техническое зрение».

В последние годы CV стало активно использоваться в промышленности, в том числе в таких отраслях, как автомобилестроение, пищевая промышленность, фармацевтика, производство микроэлектронных изделий и многих других.

Компьютерное зрение широко применяется для многих компонентов цифровой экономики: «Умный город» (Smart City); интеллектуальные транспортные системы ИТС (Intelligent Transportation System); автономные автомобили (Driverless Car) и системы помощи водителю ADAS (Advanced driver-assistance systems); беспилотные летательные аппараты (в том числе дроны); высокотехнологичное сельское хозяйство (Smart Agriculture); электронная медицина (eHealth); системы военного применения; аддитивное производство (3D-printing).

Причем постоянно появляются все новые области и сценарии применения CV.

В результате анализа тенденций развития рынка компьютерного зрения в России и сравнения их с мировыми трендами, оценка объема рынка CV России в 2018 г., по данным Tadviser, составила около 8 млрд руб.

В оценку рынка компьютерного зрения в России были включены три его основных сегмента: программное обеспечение, услуги и оборудование. Факторы оценки: генерируемый каждым сегментом доход, а также объем продаж оборудования и ПО, относящихся к технологиям CV.

К концу 2023 г. объем рынка CV в России, по оценке Tadviser, может достигнуть и превысить 38 млрд руб. при сохранении курса рубля на дату исследования, а также при сохранении текущих тенденций развития цифровой экономики.

Темпы роста CAGR рынка CV в России после 2021 г., возможно, возрастут до 40% в год, при планируемых результатах реализации национальной программы цифровой экономики.

К факторам роста использования технологий CV в России следует, в первую очередь, отнести следующие: развитие национальной программы цифровой экономики, в которой компьютерное зрение прописано отдельным пунктом в разделе «Нейротехнологии и искусственный интеллект»; потенциал российских инноваций на рынке систем автоматизации и робототехники; развитие применений CV в розничной торговле; развитие решений «Умного города», «Безопасного города» и интеллектуальных транспортных систем; автоматизация промышленного производства; развитие интернета вещей (IoT) и промышленного интернета IIoT.

При этом некоторые эксперты считают, что влияние компьютерного зрения на экономику, социальную сферу и нашу повседневную жизнь будет значительным, однако, в России пока не хватает условий для инновационной деятельности, создания новых технологических компаний и запуска крупных проектов. Для успеха российских компаний в области компьютерного зрения нужны высококлассные специалисты, однако, по мнению этих экспертов, российская система высшего специального образования пока не справляется с требованиями рынка по подготовке профессиональных кадров в области CV.

По мнению других участников рынка, одним из основных сдерживающих факторов может быть отсутствие необходимых навыков и знаний у российских разработчиков систем CV и сопутствующего ПО.

Сдерживающим фактором для развития CV в России может быть также недостаточное развитие сопутствующих технологий широкого спектра – от исполнительных электрических механизмов до интегральных микросхем. Это препятствует развитию смежных отраслей, в которых необходимы технологии CV (например, роботостроения).

Среди других препятствий развития CV в России, которые указывают участники рынка CV, следующие: несовершенство законодательства в сфере искусственного интеллекта в РФ; проблемы безопасности и конфиденциальности; непроработанность ценообразования и бизнес-моделей; недостаточная точность и надежность систем; высокая стоимость разработки и внедрения; регуляторные проблемы; долгое время окупаемости; завышенные ожидания заказчиков по параметрам работы систем CV, а также их себестоимости.

«Компьютерное зрение и искусственный интеллект – одни из самых востребованных направлений в современном мире ИТ, – отметил Владимир Уфнаровский, совладелец компании "Системы компьютерного зрения". – О достижениях России в этих областях известно очень немного, но при этом огромное количество разработок базируется, в частности, на российских исследованиях. Кроме того, существует множество разнообразных "мифов" вокруг КЗ и ИИ – одни считают, что компьютеры уже легко могут "видеть" и "осознавать" что-либо, превосходя человека, а другие, наоборот, не понимают, насколько уже продвинулись технологии. Мы (коллектив "Ланит-терком", а затем и "Систем компьютерного зрения") занимаемся КЗ с 2006 г. и очень рады, что наконец появился всеобъемлющий материал, описывающий современное состояние дел».