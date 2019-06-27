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Банк «Точка» предложил клиентам бесплатные виртуальные карты с привязкой к гаджетам и рекламным кабинетам соцсетей

Бизнес Интернет Веб-сервисы ИТ в банках

Банк для предпринимателей «Точка» предложил клиентам виртуальные карты, которые можно выпустить в течение пары минут и сразу же привязать к гаджетам с бесконтактной оплатой или рекламным кабинетам. Все карты привязываются к одному счету в «Точке». Клиент не ждет доставку, не захламляет кошелек и окружающую среду пластиковыми картами.

Клиент заказывает карты в интернет-банке или в свободной форме пишет об этом в чат. Количество карт ничем не ограничено. Банк генерирует данные карт и зашифровывает файл с ними, его можно открыть только после введения специального кода — его присылают на связанный с банковским аккаунтом номер телефона. Дальше клиент вводит эти данные по своему усмотрению.

«В отличие от похожих предложений на рынке, клиент сразу получает пакет карт — в любом количестве и бесплатно. Они идеально подойдут как для разового, так и для многократного использования. Например, под выделенный сервис, социальную сеть, продавца, подписку или вообще одну покупку. Их легко можно привязать к рекламным кабинетам социальных сетей и гаджетам с бесконтактной оплатой. Предприниматель может сделать виртуальную карту и настроить лимиты так, чтобы разделить расходы по сотрудникам и отличить личные траты по корпоративной карте от трат на бизнес», — сказал Артем Трофимов, менеджер по управлению отделом платежных систем банка для предпринимателей «Точка».

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