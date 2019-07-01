«Связной | Евросеть»: продажи устройств для «умного дома» выросли на 29%

Объединенная компания «Связной | Евросеть» отметила рост продаж техники для «умного дома» на 29% в натуральном выражении с января по июнь 2019 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, в денежном выражении рост составил 37%.

В первом полугодии в магазинах сети наиболее популярными устройствами стали «умные лампы», рост которых год к году составил 40% в натуральном выражении. На втором месте по популярности расположились «умные датчики» с ростом в 29% год к году. Тройку наиболее популярных товаров замыкают «умные розетки» с ростом 25%.

Наиболее популярными брендами в натуральном и денежном выражении стали Xiaomi, Digma и Hikvision. Средняя цена умного устройства выросла на 5% и составила 3258 руб.

«Рост популярности устройств для "умного дома" связан с проникновением технологий в сферы бытовой жизни человека, стремлением людей к ресурсоэффективности, экономии, комфорту и безопасности. Например, "умная лампа" может изменять цвет, а "умные датчики" обеспечивают безопасность помещения, помогают своевременно получать предупреждения при вторжении, а также дают возможность создавать разные сценарии работы системы. Все устройства управляются с помощью смартфона, что упрощает процессы взаимодействия с "умным домом", — отметил вице-президент по продажам в объединенной компании «Связной | Евросеть» Давид Борзилов.

В интернет-магазине «Связной-Евросеть» представлено порядка 400 наименований гаджетов для «умного дома», при этом цены на эту технику стартуют от 490 руб., например, датчик закрытия/открытия дверей Redmond. Самый дорогой «умный гаджет» — сетевая IP-камера Hikvision — обойдется клиентам «Связного | Евросети» в 110880 руб.

На сайте ритейлера можно ознакомиться с полным ассортиментом техники «умный дом», с характеристиками гаджетов, сравнить модели между собой. Для заказа можно воспользоваться онлайн-формой, оплатить прямо на сайте со скидкой или наличными/картой при доставке товара курьером.