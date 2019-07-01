«Связной | Евросеть»: россияне предпочитают дорогие смартфоны Samsung и Apple

Объединенная компания «Связной | Евросеть» подвела итоги продаж на российском рынке смартфонов по итогам II квартала 2019 г. По данным ритейлера, во II квартале наибольший рост продаж в натуральном и денежном выражении продемонстрировали устройства стоимостью свыше 50 тыс. руб. Год к году смартфоны этой ценовой категории выросли на 38% в штуках и 43% в деньгах.

Всего в России за апрель-июнь 2019 г. было продано на 3,5% больше смартфонов, чем за аналогичный период годом ранее, в деньгах рост составил 7,5%. Общие продажи гаджетов составили свыше 6,6 млн штук на сумму 104 млрд руб. Средняя цена на смартфон выросла на 4% и составила 15,7 тыс. руб.

«II квартал — это период, когда крупнейшие производители смартфонов выводят на рынок флагманские модели. Так, например, запустилась линейка Huawei P30, Honor 20, а также значительно выросли продажи линейки Samsung Galaxy S10, которая была запущена в марте. Запуск флагманских моделей приводит к значительному росту продаж устройств в среднем и высоком ценовых сегментах, а также позволяет задать тренд по распределению долей рынка на ближайшее будущее. Стоит отметить, что во II квартале Samsung перезапустил большую часть своей линейки: полностью обновилась A-серия, некоторые новые модели которой пришли на замену J-серии. С начала года мы наблюдаем тренд на снижение продаж устройств в низком ценовом сегменте, однако уже в конце лета продажи вырастут до приемлемого для производителей устройств уровня», — сказал вице-президент по продажам объединенной компании «Связной | Евросеть» Давид Борзилов.

Топ-5 популярных смартфонов в натуральном выражении во II квартале 2019 г.: Samsung Galaxy A50; Samsung Galaxy J2 Core; Samsung Galaxy A10; Honor 7A; Honor 10 lite.

Топ-5 популярных смартфонов в денежном выражении во II квартале 2019 г.: Samsung Galaxy A50; Apple iPhone XR 64 ГБ; Apple iPhone XR 128 ГБ; Samsung Galaxy A30; Apple iPhone 8 64 ГБ

По итогам II квартала 2018 г. на рынке по количеству проданных смартфонов лидирует Samsung, далее расположились Honor и Apple. В деньгах лидирует Samsung, следом расположились Apple и Honor.