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МТС запускает инкубатор для стартапов по тестированию решений в сетях 5G

Бизнес Инвестиции и M&A

МТС запускает в Москве инкубационную программу для стартапов в сфере 5G. МТС предоставит площадку, оборудованную для создания, тестирования и развития цифровых решений и устройств, работающих в сетях нового поколения, а также привлечет собственных экспертов в качестве менторов для участников инкубатора.

В рамках инкубационной программы компания привлекает к сотрудничеству стартапы, которые используют технологии и решения 5G в развитии облачного рендеринга, удаленного воспроизведения игр, стриминга нового формата (Ultra HD, VR/AR, 360˚). Также компанию интересуют решения в сфере IoT или создающие новые форматы вычисления и хранения данных.

Формат инкубатора предполагает рабочую зону 5G с оборудованием для тестирования, техническую и маркетинговую поддержку со стороны специалистов МТС, модули 5G для установки в оборудование. Резидентами Инкубатора могут стать любые команды или изобретатели, готовые создавать продукты и услуги для сетей 5G. Для работы на площадке необходимо подать заявку.

В сентябре эксперты MTS Startup Hub выберут лучшие решения и пригласят их разработчиков в Инкубатор, где стартапы будут тестировать свои гипотезы и испытывать прототипы. Самые успешные проекты получат гранты на продолжение разработок. Конечной целью инкубации может стать подписание контракта с корпорацией, инвестиции со стороны МТС или покупка компанией технологии и команды стартапа.

Технологическим партнером Инкубатора стала Nokia, которая предоставила комплексное end-to-end решение с ядром сети и радиоподсистемой на основе системного модуля нового поколения AirScale и 5G-решение Nokia AirScale indoor Radio (ASiR). Компания также оказала поддержку в работе со сторонними партнерами-производителями терминального оборудования, модулей 5G и поделилась международной экспертизой в части применения 5G.

«Объявив набор стартапов для 5G Инкубатора, мы максимально расширяем круг компаний, которые могут получить доступ к передовым технологиям на инфраструктуре МТС. Совместно с технологическими предпринимателями мы сможем у себя на площадке проработать идеи, решения и кейсы в сфере 5G. Чем больше мы протестируем их сегодня, тем эффективнее они будут использоваться после запуска 5G в России, – отметил руководитель MTS Startup Hub Дмитрий Курин. – До конца 2020 года МТС готова вложить в развитие 5G Инкубатора 100 миллионов рублей, мы также готовы делиться с участниками экспертизой МТС как в телеком-сфере, так и в области создания цифровых продуктов»

«Мы очень рады сотрудничеству с МТС в рамках данного проекта, который стимулирует создание ранней экосистемы 5G в России. Развитие технологии 5G происходит стремительно по всему миру. Мы приветствуем и полностью поддерживаем подход МТС, предоставляющий различным участникам отрасли возможность разрабатывать и тестировать услуги и устройства 5G в преддверии массового внедрения этой технологии. Nokia обладает уникальным интегрированным портфелем решений, который позволяет компании сотрудничать с операторами связи для развертывания 5G в полном объеме. На сегодняшний день Nokia заключила 43 коммерческих контракта в области 5G с операторами по всему миру и реализует более ста различных 5G-проектов со своими заказчиками», - отметил вице-президент Nokia в регионе Восточная Европа Деметрио Руссо.

МТС активно готовится к запускам пилотных зон 5G в 2019 году. Ранее компания в сотрудничестве с вендорами протестировала ряд технологий и решений 5G, а некоторые из них внедрила на действующей сети 4G.



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