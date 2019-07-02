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«Почта России» откроет научно-исследовательский центр в Ижевске

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе

Заместитель генерального директора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергей Емельченков и глава Удмуртской Республики Александр Бречалов подписали меморандум о взаимодействии и обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере ИТ и создании научно-исследовательского центра «Почты России». Первое предложение о работе в создаваемом центре будет сделано в июле 2019 г.

Сотрудничество будет направлено на решение вопросов подготовки кадров для отрасли информационно-коммуникационных технологий, создания научно-исследовательских центров и центров разработки программного обеспечения по «сквозным» информационным технологиям, таким как: большие данные, искусственный интеллект, системы распределенного реестра, нейросети, виртуальная и дополненная реальность.

Подписанный документ предусматривает, в том числе развитие взаимодействия «Почты России» с органами местного самоуправления, учебными заведениями и поддержку этой работы со стороны правительства региона. В ходе обсуждения стороны затронули перспективы создания высокотехнологичных рабочих мест в регионе.

«Удмуртия обладает мощным инженерным потенциалом, в том числе компетенциями в сквозных технологиях, представленных в рамках национальной программы "Цифровая экономика", такими как искусственный интеллект, Big Data, промышленный интернет вещей. Тот меморандум, который мы подписали, открывает большие перспективы в сотрудничестве. Начинаем мы с первого шага – открытия в Ижевске научно-исследовательского центра "Почты России" с привлечением кадров из высших учебных заведений региона. К созданию планируется более 100 рабочих мест с высокими заработными платами. Предстоит большая системная работа по обеспечению проекта кадрами. Это непростая задача, поскольку ИТ-рынок наиболее развивающийся, здесь высокая конкуренция за кадры. Мы готовы в эту конкурентную борьбу включиться», – отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«"Почта России" активно трансформируется, оцифровывает традиционные почтовые сервисы и разрабатывает перспективные логистические решения. Одним из перспективных для нас направлений является область "сквозных" технологий. Вопрос подготовки и трудоустройства компетентных кадров является для нас крайне важным. Поэтому мы готовы оказывать содействие региону в подготовке ИТ-специалистов и последующем их трудоустройстве», – отметил заместитель генерального директора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергей Емельченков.

После подписания соглашения Сергей Емельченков посетил Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова и провел переговоры с руководством предприятия по вопросам сотрудничества в области подготовки кадров.

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