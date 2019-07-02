«Связной | Евросеть»: продажи носимых устройств в России выросли на 113%

Объединенная компания «Связной | Евросеть» подвела итоги развития российского рынка носимых устройств за II квартал 2019 г. Россияне приобрели 760 тыс. устройств на общую сумму 4,9 млрд руб., что превысило показатели аналогичного периода прошлого года на 113% в штуках и 89% в деньгах.

По итогам продаж 60% рынка носимых устройств в штуках занимают фитнес-трекеры. С апреля по июнь на российском рынке их было продано более 456 тыс. устройств на сумму свыше 970 млн руб. Средняя цена на фитнес-трекеры выросла 1% и составила 2,2 тыс. руб.

Второе место занимают умные часы с долей 25% рынка. Во II квартале было более 190 тыс. устройств на общую сумму 3,6 млрд руб. Средняя стоимость на смарт-часы снизилась на 13% и составила 19,3 тыс. руб.

15% рынка носимых устройств в штучном выражении занимают локаторы, которых с апреля по июнь было продано около 120 тыс. на общую сумму около 343 млн руб. Средняя стоимость устройства снизилась на 9% и составила 2,7 тыс. руб.

Топ-5 носимых устройств в штучном выражении во II квартале 2019 г.: фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 3; фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 2; смарт-часы AXiaomi Amazfit Bip; смарт-часы Apple Watch Series 4 44MM; смарт-часы Apple Watch Series 4 40MM.

Топ-5 носимых устройств в денежном выражении во II квартале 2019 г.: смарт-часы Apple Watch Series 4 44MM; смарт-часы Apple Watch Series 4 40MM; фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 3; Samsung Galaxy Watch 42MM; фитнес-трекер Xiaomi Mi Band 2.

«Сегодня российский рынок носимых устройств является молодым, но в тоже время очень динамичным. Мы видим, что с каждым годом он растет за счет новых решений и появления на рынке новых игроков, предлагающих устройства в низком ценовом сегменте. Штучные продажи фитнес-трекеров продолжат опережать продажи умных часов, и главным фактором здесь по-прежнему выступает доступная цена при пусть и ограниченной, но вполне достаточной для пользователя функциональности. Если пользователю нужно больше, чем просто оценка своего здоровья, он однозначно выбирает умные часы, которые уже зарекомендовали себя на рынке как практичное многофункциональное устройство для решения повседневных задач. Также мы видим активное развитие локаторов. Например, уже сейчас появляются модели детских локаторов с поддержкой 4G, локаторы для пожилых людей, способные удаленно оповещать о физическом состоянии человека», — сказал вице-президент по продажам «Связной | Евросеть» Давид Борзилов.