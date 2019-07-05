«Матрицу данных» в Санкт-Петербурге возглавил основатель «Нетрики»

В Санкт-Петербурге основана системная группа «Матрица данных», в состав которой вошли представители городской власти и бизнеса. Цель работы группы – формирование организационной модели работы с данными, которая ляжет в основу цифровой трансформации региона.

«Матрица данных» была сформирована в ответ на появление совместного запроса по сбору, обработке и управлению данными со стороны общества, городской власти и бизнеса. Она создана для совершенствования механизмов принятия решений и оказания услуг, а также создания уникальных конкурентных преимуществ Санкт-Петербурга.

Новое объединение будет способствовать прозрачности и согласованию процесса управления данными, постепенному переходу на электронный документооборот, а также внедрению решений на основе больших данных (Big Data). По мнению его участников, в будущем государственные органы и бизнес должны нести ответственность за качество данных, поддерживать культуру обращения с информацией и обмениваться ей в режиме реального времени. Системная группа планирует усовершенствовать модель рынка данных Санкт-Петербурга и запустить пилотные точки входа в экосистему для объединения работы бизнеса и городских властей.

Лидером системной группы «Матрица данных» стал Артем Мошков, основатель и председатель совета директоров компании «Нетрика».

«В городе есть большой запрос на данные со стороны жителей, бизнеса и власти. Однако до сих пор не было создано единого сценария по грамотному развитию системы их обмена. Для реализации этой цели мы объединили всех, чтобы построить Петербург будущего. Совместная работа над проектами поможет эффективно внедрить Big Data в инфраструктуру региона», — отметил Артем Мошков.

Модель рынка данных региона была представлена в ходе запуска городского цифрового акселератора на «Форсайт-кемп», масштабном городском проекте по объединению городских и профессиональных сообществ. Главным результатом работы «Форсайт-кемпа» стало открытие первого городского цифрового акселератора с целью системного запуска в Санкт-Петербурге новых предпринимательских и социальных проектов, направленных на развитие региона, его цифровизацию и повышение уровня и качества жизни горожан.

Отметим, что компания «Нетрика» является партнером-интегратором городского цифрового акселератора.

Вячеслав Трактовенко, идейный вдохновитель и организатор городского цифрового акселератора, инвестор и предприниматель, сказал: «Вопрос работы с большими данными сегодня является одним из самых актуальных и одновременно очень сложным. Поэтому создание в городе сообщества экспертов из числа предпринимателей и представителей органов власти крайне актуально. Огромный массив разрозненных данных важно не только анализировать и использовать – в первую очередь необходимо наладить обмен информацией между их держателями, подготовить нормативные документы, устанавливающие правила работы с ними, и создать соответствующие технологии для обработки Big Data».

Также итогом работы «Форсайт-кемпа» стало создание еще двух системных групп: «Городское пространственное развитие», «Развитие экосистемы Санкт-Петербурга». Вместе с «Матрицей данных» они сформировали системное видение и план развития Санкт-Петербурга по своим направлениям.