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Новикомбанк профинансирует гражданские проекты «Автоматики»

Бизнес Инвестиции и M&A ИТ в банках ИТ в госсекторе

Новикомбанк профинансирует ряд проектов концерна «Автоматика», направленных на диверсификацию производства и увеличение доли выпускаемой гражданской продукции, на сумму до 1 млрд руб.

Соответствующее соглашение в рамках выставки «Иннопром-2019» в Екатеринбурге подписали заместитель генерального директора по гражданской продукции концерна «Автоматика» Александр Белов и заместитель председателя правления Новикомбанка Игорь Дубоносов.

Среди приоритетных проектов концерна, на которые будет направлено финансирование, устройства для автоматизированного подсчета голосов избирателей, фискальные накопители (криптографические модули), навигационно-криптографические модули тахографа, контрольно-кассовая техника. Также средства будут направлены на реализацию политики импортозамещения.

«Концерн "Автоматика" планомерно наращивает выпуск гражданской продукции в рамках диверсификации. Финансирование будет направлено на ключевые направления в этой области и даст дополнительный импульс для развития концерна и успешной реализации политики импортозамещения», – сказал генеральный директор концерна Владимир Кабанов.

Сотрудничество Новикомбанка и концерна «Автоматика» реализуется с 2014 г. Помимо кредитования и предоставления банковских гарантий, Новикомбанк оказывает концерну такие услуги как расчетно-кассовое обслуживание, размещение свободных средств и реализация зарплатных проектов.

Банк ранее уже оказывал финансовую поддержку целому ряду проектов концерна, реализуемых в рамках расширения продуктового портфеля гражданского направления. Например, для поставки систем безопасности и КОИБов на избирательные участки в целях обеспечения президентских выборов в 2017 – 2018 гг. Новикомбанк выдал четыре банковские гарантии в пользу концерна. Общая стоимость контракта составила 1,6 млрд руб.

Проект по созданию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Иркутской области также реализован при поддержке Новикомбанка. В обеспечение исполнения контракта банк предоставил концерну банковскую гарантию на сумму 183 млн руб.

«Поддержка ключевых предприятий высокотехнологичных отраслей – одно из основных направлений деятельности Новикомбанка, как опорного банка российской промышленности. Расширение сотрудничества с ведущим отечественным производителем средств информационной безопасности – концерном "Автоматика" – имеет для нас большое значение, так как свидетельствует о доверии со стороны партнера и высоком качестве предоставляемых услуг», – отметил Игорь Дубоносов.

Новикомбанк входит в 25 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование российских промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома.

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