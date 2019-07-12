Лайфхак
Как найти нишу, которую займет компания в цифровом мире
Интеграция
Лайфхак цифровизации: примите на работу чат-ботов
Инфраструктура
Почему нужно отслеживать новые технологии

Спецпроекты

iSpring интегрировал сервис вебинаров Zoom в свою обучающую платформу

Бизнес Кадры Интернет Веб-сервисы

iSpring, разработчик приложений и сервисов для дистанционного обучения, объявил о выпуске интеграции СДО iSpring Learn с одним из самых популярных сервисов вебинаров – Zoom Meetings. Пользователи системы теперь имеют доступ к таким важным инструментам обучения, как видеотрансляции и вебинары. Для этого необходимо провести бесплатное обновление системы, а также подключить сервис Zoom на необходимое количество участников, в зависимости от потребностей компании.

Планирование вебинаров происходит из единого раздела «Мероприятия» – инструктор может записать сотрудников как на очный тренинг, так и на вебинар. Система сама разошлет приглашения и напоминания, а также отследит, кто из приглашенных присутствует на вебинаре. В случае изменений в расписании все приглашенные сотрудники получат соответствующие уведомления. Пользователи могут подключаться к вебинару, просто пройдя по ссылке из письма, либо через свой профиль в системе.

Теперь тренеры могут не только размещать свои курсы, видеофайлы и любые другие документы, но и общаться с аудиторией в интерактивном режиме, например, проводя онлайн-опросы прямо в ходе вебинара. Слушатели могут общаться между собой в личных и общих чатах, делиться ссылками и файлами. Видеозапись вебинара может быть доработана инструктором с помощью редактора курсов iSpring Suite и в дальнейшем доступна слушателям. Организатору будет доступна статистика, показывающая, в частности, кто из пользователей участвовал в вебинаре до конца, а кто покинул его через пять минут.

Мобильность – одно из важнейших требований к современному бизнесу. Поэтому интегрированные в iSpring Learn вебинары будут работать на любых устройствах и операционных системах: Windows, Linux, iOS и Android. Можно запланировать онлайн-трансляцию с рабочего компьютера в офисе, а провести ее с телефона по пути на деловую встречу.

Директор по развитию продуктов iSpring Вячеслав Усков сказал: «Мы понимаем, насколько важна для учебного процесса корректная работа вебинаров, поэтому стремились не просто дать такую возможность нашим клиентам, но и сделать использование этого сервиса максимально комфортным и эффективным. Мы работали до тех пор, пока результат не удовлетворил нас на 100%, теперь мы уверены, что пользователи не будут испытывать никаких проблем».

Другие материалы рубрики

«Ростелеком» купил за 490 миллионов ИТ-компанию, которая пыталась отсудить у него 430

Назван размер взятки «Техносерва», за которую арестовали замглавы Пенсионного фонда

Весь мир закупается ПК в страхе перед будущим ростом цен

Tele2 развернет 5G около Кремля, «Билайн» в Лужниках, «Мегафон» в МГУ

Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября

ФСО потратит 1,44 миллиарда на особый интернет для властей

Техника

Обзор Samsung POWERStick Jet: мощный вертикальный пылесос

Выбираем саундбар для телевизора: 6 лучших моделей

Самые ожидаемые смартфоны второй половины 2019 года

Умные весы: хиты продаж
Показать еще
Стратегия месяца

Уже появляются российские эквиваленты западных решений для банков

Сергей Пегасов

CIO Промсвязьбанка

Профиль месяца

Нужно ли локализовывать иностранное ПО

Александр Шохин

президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Не только беспилотники: как автопром использует искусственный интеллект Почему цифровизация без облаков будет длительной и дорогой Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии