Yellow Door формирует десятый акселератор стартапов Silicon Valley Insiders

Международное сообщество технологических предпринимателей и венчурных инвесторов Yellow Door объявило о запуске десятого по счету интенсива для стартапов по выходу на глобальный рынок «Инсайдеры Кремниевой долины» (Silicon Valley Insiders).

За 4 года существования программы уже более 100 стартапов и 300 предпринимателей стали ее участниками, собрав более $129 млн инвестиций. Это единственная программа в России, которая напрямую сотрудничает с венчурными инвесторами из Кремниевой долины и проходит при поддержке крупнейших мировых акселераторов — Y Combinator, 500 Startups, Alchemist, SkyDeck (Berkeley University), StartX (Стэнфордский университет) и др.

В число менторов войдут предприниматели, эксперты, бизнес-ангелы и представители венчурных компаний из Кремниевой долины и России. На ежедневной основе они будут давать обратную связь участникам программы, рекомендации своим коллегам — отраслевым экспертам и инвесторам на глобальном рынке, а также принимать решения о собственных инвестициях.

Одним из инвесторов является посевной фонд Innov8 Global Ventures (Пало-Альто, Калифорния). Фонд активно работает с ведущими акселераторами и фондами Кремниевой долины, хорошо знает рынок изнутри, помогает стартапам из стран СНГ делать здесь первые шаги.

В программе Silicon Valley Insiders могут принять участие стартапы посевной стадии и раунда А. Это самые яркие проекты из стран СНГ, уже успешно запустившиеся на российском рынке, имеющие трекшн и готовые к выходу на глобальный рынок. Для того чтобы стать участником программы, стартапу необходимо отправить предварительную заявку. По итогам собеседования комиссия примет решение об участии стартапа в интенсиве.

Цель программы — повышение рыночной привлекательности продукта, формирование сети профессиональных контактов в Кремниевой долине, которую фонд Innov8 Global Ventures развивает уже более 30 лет через программы менторства и инвестирования. Интенсив знакомит участников с негласными правилами Кремниевой долины, а также помогает комплексно подготовиться к приезду и успешному старту по всем направлениям, включая проработку питча, продукта, финансовой модели, стиля коммуникации, что обеспечивает участникам высокую конкурентоспособность. На протяжении пяти недель участники будут развивать и перерабатывать свои бизнес-предложения вместе с ведущими инвесторами и гуру Кремниевой долины, среди них: Эстер Дайсон, Кит Тир, Кит Рабуа, Тим Дрейпер, Винод Хосла и многие другие.

«Уникальная возможность программы заключается в том, что в конце интенсива наши питчи будут слушать партнеры из всех топовых акселераторов. Это крайне редкий шанс напрямую обратиться к инвесторам, например, из Y Combinator», — сказал Вэл Джердес, основатель венчурного сообщества Yellow Door, партнер Innov8 Global Ventures.

Интенсив стартует 15 июля. Demo Day, на котором будут представлены презентации для инвесторов, состоится 8 августа. Стоимость участия — 270 000 рублей или возможен вариант с долевым участием, когда стартап отдает 1.5% доли в обмен на активную помощь в развитии проекта. Пока этой возможностью никто из участников не воспользовался.

За 4 года уже более 90 стартапов из России и стран СНГ прошли через акселератор, а выпускники интенсива смогли успешно масштабировать бизнес под условия международных рынков и привлечь в общей сложности более $129 млн инвестиций. Среди наиболее ярких участников проекта: XOR (Аида Фазылова, Николай Манолов), Examus (Дмитрий Истомин), StatsBot (Артем Кейдунов), «Алгоритмика» (Андрей Лобанов), HPC Hub, Reveal (Михаил Трофимов), СhargaCard, Particle (Татьяна Любимова), Viewst (Виктория Дубень) и многие другие.