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Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: смартфоны Xiaomi стали самыми продаваемыми в интернете

Бизнес Финансовые результаты Ритейл Розница Интернет Техника

«М.Видео-Эльдорадо», российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой, подвела итоги развития интернет-продаж смартфонов в первом полугодии 2019 г. Лидером оказалась компания Xiaomi, а каждый второй смартфон, купленный россиянами в интернете, произведён одним из крупнейших китайских брендов – Xiaomi, Honor или Huawei. Всего россияне приобрели онлайн более 2 млн устройств на сумму около 42 млрд руб., что на треть превышает показатели первого полугодия 2018 г. в деньгах и штуках. Доля интернет-продаж достигла рекордных 20% от общего оборота категории и 16% в штучных продажах. Средняя цена осталась на уровне 19 тыс. руб., что на четверть выше среднего чека в рознице. Продажи группы «М.Видео-Эльдорадо» превышают показатели рынка в 1,5 раза в штуках и почти вдвое в деньгах.

По итогам шести месяцев компания Xiaomi стала лидером рынка в штучных продажах смартфонов в онлайн-канале. Самым популярным смартфоном оказался Xiaomi Redmi 6A 16 ГБ. Совокупная доля Xiaomi, Huawei и Honor в натуральном выражении увеличилась до 50%, что вдвое больше, чем за аналогичный период 2018 г. В целом по рынку на данные бренды приходится порядка 40% проданных смартфонов, а самым популярным смартфоном оказался Honor 7A. В денежном выражении в онлайн-канале лидерство удерживает Apple.

«Интернет-продажи остаются одним из ключевых драйверов российского рынка смартфонов. Традиционно в онлайне спросом пользуются известные бренды, в продукции которых покупатели полностью уверены. Усиление позиций китайских брендов говорит о растущей узнаваемости и доверии к их устройствам. Лидером на российском онлайн-рынке впервые стала компания Xiaomi, благодаря сбалансированному ассортименту и широкой представленности новинок по доступной цене. Так, в первом полугодии появились Redmi Go, Redmi Note 7 и другие», — отметил руководитель департамента «Мобильная техника» в группе «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.

По итогам первого полугодия на российском онлайн-рынке увеличилась доля смартфонов в ценовом диапазоне до 15 тыс. руб., а также премиальных моделей стоимостью свыше 50 тыс. руб. На первый сегмент приходится около 55% штучных продаж. Наиболее высокую динамику в этом ценовом диапазоне продемонстрировали именно китайские бренды, предлагающие широкий выбор качественных и производительных смартфонов по демократичной цене с большим количеством необходимых функций и технологий, включая NFC-чип, датчик отпечатка пальцев, две SIM-карты, безрамочный экран и качественную камеру.

Премиальный ценовой сегмент увеличил долю в 1,5 раза до 7,5% в штуках. Традиционно сильны позиции Apple и Samsung, а конкуренцию им составляют Huawei и Sony. Позитивной динамике способствуют программы trade-in по обмену старых устройств на новые флагманы.

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