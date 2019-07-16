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Определены регионы для проведения пилотного тестирования образовательных цифровых сертификатов

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В 2019 г. получить персональные цифровые сертификаты для развития компетенций цифровой экономики смогут жители Башкортостана, Республики Саха (Якутия), Татарстана, Ростовской и Тульской областей. Среди пяти субъектов РФ будут поровну распределены 5 тыс. сертификатов. Об этом CNews сообщили в АНО «Цифровая экономика».

С помощью сертификата можно будет пройти программу обучения в онлайн- или смешанном формате по программам в сфере ИКТ и сквозных технологий цифровой экономики. Провайдерами образовательных услуг станут организации высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, а также образовательные онлайн-платформы, подтвердившие свою готовность участвовать в апробации персональных цифровых сертификатов в интересах развития кадрового потенциала региона.

Всего готовность участвовать в апробации подтвердил 31 субъект РФ. Комиссия, которая была создана для определения субъектов РФ для участия в апробации продуктов, разрабатываемых в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», рассмотрела предложения участников с учетом показателей цифровизации, готовности системы образования и рынка труда. Наиболее соответствующими задачам апробации модели предоставления персональных цифровых сертификатов были признаны пять регионов – они обеспечили наибольшее многообразие образовательных организаций и провайдеров образовательных программ для обучения компетенциям цифровой экономики в совокупности с запросом региональных рынков труда на специалистов и вовлеченностью региона в федеральную цифровую повестку.

По результатам апробации в пяти регионах будут внесены коррективы в предлагаемые модели и организационно-технические решения реализации персональных цифровых сертификатов, которые в дальнейшем будут масштабированы на федеральном уровне. Всего в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» к 2024 г. воспользоваться персональными цифровыми сертификатами смогут 1 млн человек.

Илья Торосов, заместитель министра экономического развития России, сказал: «Пять регионов провели большую "домашнюю работу" по подготовке образовательных организаций и различных провайдеров образовательных программ, операторов рынка труда и выбраны для апробации программы предоставления персональных цифровых сертификатов. Это только начало, к 2024 г., будет создана система обучения тысяч взрослых граждан по всей стране компетенциям цифровой экономики, функционирующая на регулярной основе».

Олег Подольский, координатор центра компетенций по кадрам для цифровой экономики национальной программы «Цифровая экономика РФ», сказал: «Участников апробации ждут новые вызовы. Уже к сентябрю с участием регионов должен пройти отбор образовательных программ, которые станут доступны населению в рамках апробационной реализации сертификатов, в регионах сформированы координационные центры для взаимодействия всех участников апробации и консультирования получателей персональных цифровых сертификатов. Мы планируем, что на региональном уровне будет проведена соответствующая информационная кампания с привлечением медиаресурсов и возможностей участников апробационного консорциума: образовательных организаций, центров занятости, рекрутинговых кампаний и работодателей региона».

Андрей Сельский, директор по направлению «Кадры для цифровой экономики» организации «Цифровая экономика», отметил: «Говорят, что если хочешь помочь кому-то, нужно дать ему не рыбу, а удочку. Персональный цифровой сертификат – это как раз такая удочка, позволяющая людям, мотивированным на изменения, "прокачать" свои цифровые навыки. Крайне важно, чтобы в программы, по которым возможна такая "прокачка", попадали только те вузы, выпускники которых востребованы рынком труда».

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